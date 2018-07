Është bërë një debat kohëve të fundit, sidomos në Britani, çështja e Maceve të Mëdha që quhen aliene (apo njihen me emrin fenomeni paranormal ABC)ku shumë apo pak njerëz janë tërbuar për këtë cilësim.

Jo vetëm se ky është një fenomen që duket shumë i vjetër për ne, por tani është aktualizuar sepse i është dhënë hapësirë teorisë së ABC që në Britani besohet se ka origjinë paranormale – kjo varet për çfarë është aftësia paranormale po fitet.

Ka pasur një referencë që në kohërat antike për aktivitetet paranormale të maceve.

“Ka një teori për bishat misterioze që kanë origjinë paranormale”, kanë thënë njerëz që merren me këtë gjë.

Kjo është e tëra: 12 fjalë! Qartë, për disa njerëz, megjithatë nuk vlejnë 12 fjalë për të përshkruar një fenomen paranormal.

Madje ka pasur mesazhe në drejtim të njerëzve që merren me këtë fenomen ku kanë kërkuar që të jepet më shumë hapësirë fenomenit ABC, në raport me mishin dhe gjakun e tyre.

Së pari dhe kryesore për të gjithë është ajo e cila lejon gjakun e tyre të vlojë dhe presionin e tyre të gjakut në atë që i bën ato të ngjiten lehtësisht, e tërë kjo në një referencë të shkurtër për atë çfarë pamohueshëm tregon një aspekt kontrovers të tërë fenomenit ABC, por që në të vërtetë duhet që të analizohet më shumë.

Në konsideratë merret ajo çfarë konkludohet nga hulumtuesit ABC besojnë që faktet janë më shumë se rastet që thuhen – së fundi – një teori është ngritur që ABC nuk ka të bëj me mishin dhe gjakun e kafshëve – ashtu qysh kuptohet.

A do të thotë kjo që i tërë ky rast dërgojnë tek një botë e supernatyrale? Natyrisht që kjo nuk ekziston! Ka shumë numra, raporte të kualitetit ët lartë që japin indikacione të mëdha që macet në të vërtetë bredhin në Britani – edhe pse nuk duhet ta bëjnë këtë. Por kjo nuk e largon faktin e një gjejë të frikshme, shumë të frikshme.

Tani mund të themi se ato gjithmonë janë bërë pjesë e raporteve “si mashtruese sepse është shkruar në tema të ndryshme për të kaluarën e tyre (gjendet edhe në librin “Monster Diary”.

Me fjalë të tjera, dëshmitarët e kësaj ane supernatyrore të fenomenit ABC mund të bien në fund para dikujt që nuk ka dëshirë që të lexoj për gjëra kontroverse.

Por kjo nuk duhet të ju shqetësoj sepse në asnjë rast nuk ka një dosje, por ka shembuj klasik – të cilët kanë origjinë nga britanikët, e të cilat demonstrojnë pse duhet të mbetemi sy hapur me kontroverset të ABC.

E para vjen nga gruaja e quajtur Mandy Cockayne, e cila ka pasur një përvojë kuptimplote me fenomenin ABC më 1989, vendi ishte afër qytetit Chudleigh, Devon, England.

Në këtë kohë, Mandy dhe burri i saj (i cili ishte martuar disa muaj më parë më të) po vizitonin një shkollë me shokët në një zonë dhe bën një udhëtim afër Kështjellës Dyke Iron Age Fort – e cila gjendet në mes të Chudleigh dhe Dawlish.

Ata po bënin një shëtitje rreth hartës antike ku Mandy dhe burri i saj ua zuri syri një gjë që ata e quajtën “pantera e zezë”. Një terminologji e tillë nuk është e saktë, por përdoret shpesh madje edhe nga mediat e Britanisë. Një përshkrim më i saktë do të ishte një leopard apo jaguar mistik. Nuk ka dyshim që në mendjen e Mandyit dhe ajo çfarë ka parë bashkë me burrin e saj është 100 për qind fenomen paranormal ABC.

Kafsha ishte e madhe, muskulore, krejtësisht e zezë, me lëkurë të ndritur dhe – ndoshta ogurzi për të ardhmen – që i ka parë çiftin për shkak se i ka parë me qëllim nga një distancë prej 70 metrash, apo më afër. Pas disa sekondave, fenomeni ABC paranormal bëri diçka të pazakonte: u zhduk. Kështu mund të thuhet se zhduket.

E pyeta Mandyin nëse ishte e mundur që kjo krijesë misterioze vetëm i kishte kaluar afër. Ajo ishte e paepur se nuk ishte kështu. Ajo insistonte ishte vetëm e dyta prej tyre…ajo ishte aty.

Esencialisht e dematerializuar. Në fakt ABC u kthye në një kuptim më shumë arkeologjik dhe historik; në kohën e hekurit para kështjellës. Hartat antike dhe fenomenet paranormale, në shumicën e studimeve që nuk dihen duhet të jemi të kujdesshëm dhe të dimë saktësisht për çka po flasim.

Largohemi nga ky rast dhe shkojmë tek rasti i Barry Llewellyn, i cili ndodhi në mes të vitit 1993. Vendin është kontrovers ashtu si edhe ngjarje. Nga kjo është vështirë të marrim vesh a kemi parë ndonjë ABC: një tension në një rrugë në të djathtë në zemrën e qytetit Lichfield.

Sipas Barryit ngjarja ndodhu gjatë kohës së drekës dhe ajo ishte duke ecur nëpërmes qytetit në stacionin e trenit kohë të cilën ai e quan “një turn qesharak”. Fatmirësisht, ajo ndodhi në kohën kur Barry ishte në stacion për kohë të gjatë në mesditën e trafikut.

Për një minutë apo më shumë Barry u ndie i dezorientuar, i turbullt dhe ishte pushtuar nga një ndjenjë e rënies. Kështu “turni qesharak” e goditi atë, Barry ishte çuditur kur kishte parë një mace të zezë të madhe në qoshen tjetër të rrugës nga e majta në të djathtë e cila ishte larguar si hije që nuk ekzistonte. Si në rastin e Mandy Cockayne, fenomeni paranormal ABC e shokoi frikshëm Barryin i cili thotë “më shikonte sikurse kërkonte diçka nga unë”. Çfarë është kjo “shikim më qëllim” mund të mendojnë të gjithë sipas mendjes së tyre”.

Për të thënë ndryshe, skeptikët mund të thonë se kjo është më shumë një mënyrë e brendshme e shpjegimit, që buron nga “turni qesharak” (e një tipi që duhet të theksohet ku Barry asnjëherë nuk kishte pasur përvojë tek to). Edhe nëse kjo ngjarje ishte e brendshme për Barryin, pse duhet në të të involvohet një mace e madhe e cila përshkruhet prapë si “pantere e zezë”?

Në fund kemi një tregim të Dave Barnaby. Në fund të viteve 1970, Dave – një fans i madh i garave me makina – gjithmonë ishte për të shikuar gara nëpër male por edhe atij i ndodhi një fenomen i këtillë paranormal. Është një vend që njihet mirë e që është vetëm 14 minuta nga Hednesford Hills ku ai ishte rritur që fëmijë.

Ashtu siç e quan Dave në një mëngjes të zakonshëm i së dielës ai ishte duke vozitur në Hednesford që gjendet afër qytetit Rugeley. Gjithçka ishte normale: ishte një ditë e mirë dhe me diell, e përsosur për të dal më shokët e tij dhe të kalonte pak orë duke shikuar gara të makinave. Duke ju afruar qytetit, Dave e ngadalësoi makinën e tij Ford Cortina pasi që ishte shokuar kur kishte parë një mace të madhe dhe me ngjyra e cila kaloi në mes të rrugës, që sipas Dave vraponte me një shpejtësi të pamundshme të një mace.

Pasi kishte arritur buzë rrugës, megjithatë ajo ishte zhdukur. Ishte një moment që kaloi por cili ishte tjetri. Jo befasisht, është një kujtim që vazhdon të jetë në mendjen e Dave sikurse të ndodhte sot, edhe pse ka afër 40 vite që ai ka kaluar. Kur pyetët Dave nëse maca ka dalë thjesht nga ndonjë shkurre, ai përgjigjet. “Jo, nuk ka mundësi. Ishte sikurse po del nga një dritë”.

Kështu kemi tre nga më shumë se 20 raporte të cilët janë në dosje. A mendoni se këto janë aspekte paranormale të fenomenit ABC që mund të shpjegojnë çdo aspekt të misterit. JO, aspak. Kemi për shembull një numër të rasteve të verifikuar ku mace të mëdha janë zënë apo mbytur në Britani.

Por, këto ngjarje mashtruese duhet të mohohen sepse nuk janë pjesë e kuptueshme e misterit, një nga të cilët meriton vëmendje që ne kërkojmë për atë se çka është mish edhe gjak. Nëse hulumtuesit e ABC zgjedhin të reagojnë në armiqësi, apo me negativitet apo “nuk dua t’ja di” si modë e tillë në llogari të ngjarjeve kontroverse, kjo thotë më shumë për hulumtuesit që të zgjedhin vet fjalëkryqin.

Në mënyrën e njëjtë si për UFO-të, fenomenin e fantazmave dhe aktivitetet paranormale kanë shumë pika të origjinës së tyre, më shumë se sa duhet për Macat e Mëdha jashtëtokësore. Mendimi nuk do ët thotë që mos të merremi me këtë gjë. Nëse, megjithatë, e “fusni kokën në rërë” ndiheni të lirë dhe mund të shkruani në facebook më vonë por do të shihni se shtypjen e gjakut e keni më të madhe.