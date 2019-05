Moderatorja, biznesmenia, Amarda Toska është padyshim një nga personazhet më të dashur për publikun shqiptar e ndër më të ndjekurat në rrjete sociale.

Ami poston shpesh foto si nga biznesi, koleksionet më të reja të fustaneve në “Ami Event”, por edhe foto familjare, me Ermalin e fëmijët.

Ditën e sotme Amarda ka tërhequr vëmendjen me një set të ri fotografik ku shfaqet e mahnitshme, me flokët e valëzuar, buzët e kuqe dhe e veshur me një këmishë të bardhë me rrip të zi.

Përpos komplimentave të shumta nga fansat, në sy ka rënë komenti i Ermalit i cili i ka lënë të gjithë pa fjalë. “A lum ai burri jot… të dua”, komenton Ermali.