Pas nominimit që i bëri ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, sot ambasadori gjerman në Kosovë, Christian Heldt ka mbjellë pemën e tij.

Në një postim në Facebook, Heldt ka shkruar se ka pranuar sfidën për mbjelljen e pemës së gjelbër në kopshtin e Ambasadës.

Ai ka nominuar për këtë sfidë David Oberhuber (GIZ Kosovo), René Eschemann (KfW Kosovo), Wolfgang Leidig (Innovation and Training Park- ITP) Prizren dhe General Becker.

Më poshtë postimi i ambasadës gjermane:

#PlantaTreeChallengeKosovo

Challenge accepted. Today I planted my German Oak tree in the Embassy garden.

Now I challenge David Oberhuber GIZ Kosovo, René Eschemann KfW Kosovo, Wolfgang Leidig Innovation and Training Park (ITP) Prizren and NATO Advisory and Liaison Team Director General Becker.

All the nominees are challenged to plant a tree, anywhere in Kosovo and then nominate other people.

#PlantaTree

#MakeItGreen

#Energiewende