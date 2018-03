Ambasadori amerikan për arrestimin e turqve: Transparenca dhe sundimi i ligjit janë jetike

Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie ka thënë sot se është duke i përcjellë nga afër ngjarjet e djeshme, ku u arrestuan gjashtë shtetas turq.

Delawie në një postim në Twitter shkruan se transparenca dhe përkushtimi për një proces të rregull dhe sundim të ligjit janë jetike.

Closely following yesterday’s events. Transparency and commitment to due process and the rule of law are vital.

— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) March 30, 2018