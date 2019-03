Prezantuesja e cila cilësohet si ndër më të mirat në Shqipëri Alketa Vejsiu çdoherë është edhe më pranë ndjekësve dhe fansave të saj, shkruan “InfoKosova”.

E bukur dhe e talentuar Alketa udhëheq prej shumë vitesh emisione të ndryshme.

Ajo tani është në një emision për fëmijë në TV Klan, dhe po ka shikueshmëri të kënaqshme.

Por, edhe në rrjetet sociale Alketa po ndiqet shumë.

E për ndjekësit e saj sonte Alketa ka një pyetje interesante, në një foto të postuar pranë një makine me bagazh të hapur, moderatorja pyet ndjekësit: ” Nese do luaja nje film, ne c’rol e skenar do me shihnit?”.

Po, ju si mendoni, cili rol do i shkonte më shumë Vejsiut?!/InfoKosova/