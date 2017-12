Alketa Vejsiu shfaqet pa grim, do të dëshpëroheni me pamjen e saj!

Sonte jemi kthyer tek fustanet e gjate! Sepse tek @class_by_alketavejsiu jemi me te larmishem se cdo sezon tjeter. Ah sikur ta dini me sa deshire i pres ato kutite me qese qe hapen kur vijne furnizimet e reja, pastaj fillojme provat ne pasqyre, vajzat e stafit mblidhen dhe japin opinione; i studjojme a jane vertete zgjedhjet e duhura qe kemi bere gjate Javes se Modes ne Milano a Paris, dhe presim me padurim spektaklet apo rastet e festave qe ti veshim vete apo tua sugjerojme te gjitha klienteve tona te panumerta! #classav e dua shume jo vetem sepse i kam kushtuar shume kohe, endrra, energji, pune , sakrifica, dashuri; por sepse si te gjitha vajzat jam e dobet pepara fustaneve te bukur dhe mund te them qe me kete sipermarrje e kam zgjidhur njehere e pergjithmone kete ceshtje💃 Me shume deshire i ndaj keto zgjedhje me te gjitha adoleshentet, vajzat, dhe zonjat e Tiranes! Sepse dollapi im super i madh dhe i larmishem tek @class_by_alketavejsiu ka vend per te gjitha ju! Eshte i juaji goca… Te shkurter, te gjate, me xixa, pa shkelqim, diskret, kadife, sexy, sensual, vajzeror. Hapeni dollapin… Pasi une i bie rretheperqark showroomeve me editoret e modes tek #class, juve ju mbetet vetem te kaloni per nje çaj nga atelieja dhe te kenaqeni qofte edhe pa blere asgje, te pakten beni ca prova… Dhe me thoni pastaj a kisha te drejte? Love You All! Behemi Gati per Fashion Show Nr 2!

A post shared by TV & EVENT DESIGN & PRODUCTION (@alketavejsiu) on Dec 4, 2017 at 9:34am PST