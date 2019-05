Miriam Cani sot feston ditëlindjen.

Moderatorja dhe këngëtarja, Miriam Cani, sot feston ditëlindjen e 34-tërt.

Me këtë rast, bashkëshorti i saj Alban Skënderaj ka zgjedhur që ta uroj edhe publikisht nëpërmjet publikimit të një fotografie në Instagram.

“Cdo fjale me shume do ishte e tepert. Dashuria per ty nuk pershkruhet dot me fjale.

Gezuar ditelindjen bashkeshortja ime ❤️”, shkruan në urimin e veçantë të Abanit./Lajmi.net/