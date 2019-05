Alban Skënderaj i ka kushtuar disa fjalë dashurie gruas.

Alban Skënderaj dhe Miriam Cani ditë më parë nisën pushimet në një vend tropikal.

Çifti po shoqërohet nga vajza e tyre në këto pushime, ndërsa nuk i kanë kursyer imazhet për fansat.

Së fundi, Albani publikoi një foto, në të cilën shfaqet me Miriamin, ku shkruan “Perjetesia vlen me pak se nje dite me ty 💘”.

Kujtojmë se projekti i fundit nga Alban Skënderaj është “Drejt në zemër”, këngë kjo në bashkëpunim me 2Ton. /Lajmi.net/