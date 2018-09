Deniz Baysal e njohur për rolin e Hazanit në serialin ‘Zonja Fazilet’ dhe të bijat i tha po propozimit qe i bëri i dashuri i saj për martesë, këngëtari, Baris Yortcu.

Lajmin e bëri të ditur përmes një postimi të publikuar në llogarinë e saj personale, Instagram.

“Për të qenë një familje, me të dashurit tanë, me miqtë tanë me familjet tona kudo që jemi, them PO”, shkruan Baysal.

Deniz shquhet për rolin e saj të veçantë por gjithsesi pamja është ajo pas së cilës mund të fiksoheni të gjithë.

Çifti janë në lidhje prej vitesh, të cilët tashmë morën një hap më të rëndësishëm në jetë. /Lajmi.net/