Aktorja e filmave pornografik, Mia Khalifa është tallur me basketbollistin e Boston Celtics, Isaiah Thomas pasi ky i fundit është shtatshkurtër.

Në një postim në Twitter ajo ka shkruar:

“Hej, Isaiah Thomas, do të lejoj të ma prekësh gjoksin, nëse mund t’i arrish”.

Nuk dihet nëse sportisti do e bëjë provë, por sigurisht që nëse do provonte kishte për t’i arritur me siguri.

Shiko disa foto tjera të Mia Khalifa: