Aktori shumë i dashur për publikun Fatmir Spahiu ka një kërkesë për kryeministrin Haradinaj

Pas vendimit për taksën përveç fytyrave politike, kanë reaguar edhe këngëtarë dhe aktor.

Oki, me një postim në llogarinë e tij ‘Facebook’, pas heqjes së taksës i ka kërkuar Haradinajt të marr vendim për reciprocitet edhe ndaj targave serbe dhe dokumentacioneve.

‘Kryeministër. Reciprocitet me targa, me dokumente te udhëtimit etj. Me nje përjashtim per Luginën‘, ka shkruar ai.

