Policia e Kosovës në bashkëpunim me institucionet e tjera të sigurisë me urdhër të Prokurorit kanë zhvilluar ditën e djeshme një aksion në disa qytete të Kosovës ku janë arrestuar 19 zyrtarë policorë.

Aksioni i Policisë së Kosovës në komunat veriore ka hasur në rezistencë të armatosur me ç’rast një polic është plagosur dhe disa të tjerë janë lënduar, shkruan lajmi.net.

Në anën tjetër, aksioni i gjerë i Policisë së Kosovës nga institucionet e Serbisë, krerët politikë të Beogradit dhe politikanët serbë të Kosovës e kanë quajtur këtë aksion me karakter etnik e politik.

Lajmi.net ka kontaktuar me zëvendësministrin e punëve të brendshme, Izmi Zeka i cili duke komentuar këto deklarata është shprehur i habitur me mos-reagimin e Bashkimit Evropian, duke shtuar se Serbia nuk është e interesuar për stabilitet në Kosovë.

“Serbia nuk është e interesuar për stabilitet në Republikën e Kosovës dhe habitem që Bashkësia Ndërkombëtare nuk po reagon në raste të tilla, kur Kosova lufton për paqe, rend dhe ligj e kriminelët pavarësisht etnisë do të luftohen, pavarësisht se kush janë kriminelët, shqiptarë, serbë, malazezë, boshnjakë apo të etnive tjera. Serbia duhet të kuptohet se është shtet që e përkrah krimin dhe nuk dëshiron stabilitet në Kosovë”, tha Zeka për lajmi.net.

Zeka është shprehur se është momenti kur BE duhet të reagojë për stabilitetin dhe të mirën e Ballkanit.

“Natyrisht mendoj se është momenti të reagojnë për të mirën e stabilitetit të Ballkanit dhe kur BE nuk reagon në raste të tilla është vlerësim i imi se është për t’u habitur”, tha Zeka.

Në fund, ai ka shtuar se institucionet e Kosovës nuk do të ndalen në luftimin e krimit të organizuar dhe se aksioni i djeshëm është punë e përditshme e institucioneve të sigurisë së Kosovës.

“Ne si institucione të Kosovës nuk do të ndalemi në luftimin e krimit por edhe institucionet ndërkombëtare duhet të ndihmojnë Kosovën në luftimin e krimit të organizuar. Madje, ky aksion i djeshëm është punë e përditshme e institucioneve të sigurisë së Kosovës, por nganjëherë mundohen t’i japin edhe konotacion politik dhe të tjera”, tha Zeka për lajmi.net.

Ndërsa, eksperti i sigurisë, Avni Islami tha se aksioni policor i ndërmarrë dje nuk ka të bëjë me çështje politike e etnike, por se politika destruktive e Beogradit e përkrahur nga Rusia po vazhdon të propagandojë .

“Aksioni policor i cili është ndërmarrë dje me urdhër të Prokurorit është aksion që është i orientuar kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës dhe assesi nuk ka të bëjë me çështje politike dhe etnike siç po proklamohet nga krerët e Beogradit. Ne pamë që në mesin e të arrestuarve ka edhe shqiptarë dhe boshnjakë dhe kjo tregon se nuk ka të bëjë fare me aspektin politik.Kurse qeverisja e Beogradit dhe politika destruktive e tyre po përpiqen në vazhdimësi që çfarëdo iniciative të marrë nga Kosova, përpiqen ta paraqesin që ka të bëjë me etnitetin serb dhe kjo tregon se agresiviteti i politikës së tyre të përkrahur nga Rusia nuk ka të ndalur”, tha Islami për lajmi.net.

Islami më tutje ka shtuar se Serbia nuk ka reaguar pas deklaratave të KFOR-it se Serbia dhe Bashkësia Ndërkombëtare kanë qenë në dijeni për këtë aksion dhe sipas tij kjo tregon se aksioni ka qenë kryekëput kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës.

“Unë i përgëzoj institucionet e Kosovës, edhe sot ka vazhduar aksioni kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar, por që sot edhe këtu duket se Qeveria e Serbisë nuk pati sot reagime të ashpra sikurse dje, për shkak se deklaratat e KFOR-it thanë se edhe qeveria e Serbisë edhe BE kanë qenë të njoftuar se aksioni do të zhvillohet kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar jo vetëm në veri por edhe në qytete tjera dhe ky fakt tregon se aksioni ka qenë kryekëput kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës”, tha Islami për lajmi.net.

Në anën tjetër, ky aksion i Policisë është përkrahur nga të gjithë liderët e vendit duke u zotuar se krimi kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të vazhdojë edhe më tutje.