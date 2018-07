Një automjet me pasagjerë ka rënë në një greminë, në një lartësi prej mëse 20 metrash në aksin Krastë- Bulqizë



Katër persona janë plagosur, dy prej të cilëve janë transportuar drejt Tiranës pasi ndodhet në gjendje më të rëndë shëndetësore. Në makinë udhëtonin 5 persona, 3 prej të cilave janë të gjinisë femërore.

Policia njofton se drejtuesi i furgonit është larguar nga vendngjarja. Autoritetet kanë nisur kërkimet për të ndaluar personin në fjalë.

Njoftimi i Policisë:

Rreth orës 17.50, Policia e Bulqizës ka marrë njoftim se në aksin e rrugës dytësore Krastë-Bulqizë, një automjet ka dalë nga rruga.

Menjëherë është ngritur grupi hetimor ku nga verifikimet paraprake kanë konstatuar se ka dalë rreth 20 metra poshtë rrugës, automjeti tip ‘Mercedez Benz’, me drejtues Y.H, dhe për pasojë janë dëmtuar pasagjerët, A.S, 45 vjeç, i cili është transportuar me helikopter drejt Tiranës, D.M, 42 vjeçe, është transportuar me ambulancë drejt Tiranës, Xh.K, 44 vjeçe, dhe V.K, 32 vjeçe, të cilat po marrin ndihmë në Spitalin e Bulqizës, jashtë rrezikut për jetën.

Po punohet për kapjen e drejtuesit të automjetit pasi është largur nga vendi i ngjarjes.

Grupi hetimor vijon hetimet në vendin e ngjarjes, po punohet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.