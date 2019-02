Rovena Stefa duket se edhe këtë 14 shkurt do ta kaloj e vetme, shkruan “InfoKosova”.

Rovena këngëtarja e hitit të njohur “Dasma” e cila u komentua shumë për një kohë të gjatë, sonte ka befasuar të gjithë përmes një fotografie.

Ajo shfaqet e veshur vetëm në bikini të kuqe, dhe duket shumë e zjarrtë me një maskë në fytyrë.

Ndërsa fotos ia ka lënë një mbishkrim ku na bënë të kuptojmë se akoma është “single”.

Rovena në përshkrimin që i bën fotografisë që do e shihni tani, thotë: “Free yourself😍 Paragjykimet të çojnë veç Mbrapa…”.

E duket se edhe kësaj radhe ajo do ta pres 14 shkurtin e vetme, por me shumë fansa që do të donin të ishin me të./InfoKosova/