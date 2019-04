Erza Dana është reja e hasretit e këngëtares sonë Shkurte Fejza, shkruan “InfoKosova”.

Të shtunën mbrëma Shkurta martoi vajzën e madhe Gresën dhe në këtë dasmë ishin shumë familjarë, miq e kolegë të tyre.

Por, nusja e shtëpisë shumë pak pati hapësirë në rubrikën rozë, ngase ajo nuk bënte shumë postime se si po kalonte në dasmën e kunatës.

E sot gjatë ditës Erza kishte nda disa imazhe me ndjekësit e saj në Instastory, aty shihej ajo me një fustan të gjelbër dhe me një frizurë të thjeshtë por që dukej shumë bukur, tamam si një princeshë.

Erza është e fejuar prej shumë kohësh me djalin e vetëm të Shkurtës, por akoma nuk kanë vendos se kur do të martohen.

E derisa Erza dhe Arbër Behluli të bëjnë dasmën e tyre, ne ua sjellim këto foto të nusës në dasmën e kunatës së saj Gresa Behlulit.

Ja, kështu dukej Erza./InfoKosova/