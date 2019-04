Është martuar tanimë me personin e saj të zemrës këngëtarja e mirënjohur Gresa Behluli, shkruan “InfoKosova”.

Në dasmën e saj Gresa zgjodhi njërin nga fustanet që t’i ngjasojë bukuroshes e cila del nga filmat e animuar dhe dukej tamam si një princeshë.

Duke mos lënë asnjë detaj nga kjo dasmë e Gresës dhe Lulëzim Ibrahimit pa e parë, sonte kemi sjell edhe disa foto shumë të mira.

Në to shihet Gresa me buqetën e luleve dhe me duar të paluara sikurse nuset tradicionale.

Ajo dukej vërtet në këto pamje shumë bukur, me fustanin e bardhë shkëlqente Gresa në dasmën e saj./InfoKosova/