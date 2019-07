Agnesa dhe Anxhelina shfaqen në bikini.

Anxhelina dhe Agnesa tentojnë të jenë të përmbajtura dhe të kujdesshme me postimet që bëjnë në Instagram, por ama ka mjaftuar një foto me bikini që motrat Hadërgjonaj të bëjnë një Instagram të flasë për to.

Vajzat e artistes Albërije Hadërgjonaj, ndodhen momentalisht në një resort në Turqi dhe kanë publikuar një foto krah njëra-tjetrës të veshura me bikini, duke nxjerrë në pah format e tyre bombastike.

Anxhelina vazhdon të ‘çmend’ me linjat e saj, ndërsa ajo që ka bërë më shumë përshtypje ka qenë Agnesa.

Nëna e një vajze 3 vjeç e gjysmë të quajtur Elektra, duket në super formë me rrobat e banjos ngjyrë vishnje, duke bërë që së bashku me motrën e vogël t’i vënë flakën Instagramit!