Kryetari i Mitrovicës, Agim Bahtiri me anë të një statusi në Facebook ka reaguar pas njoftimit se i riu 27-vjeçar është gjendur i vde kur në gërmadhat e ish Hotelit Adriatik.

Kryetari i Mitrovicës ka njoftuar me anë të një statusi në Facebook për gjetjen e trupit në gërmadha derisa e ka shpallur Ditë Zie, ditën e martë.

“Me pikëllim ju njoftoj se para pak minutash nën gërmadha është gjetur pa shenja jete trupi i të riut, që ishte zënë pas shembjes së një pjese të ish hotelit “Adriatik”.

“Së bashku me gjithë banorët e Mitrovicës ndajë dhimbjen me familjen e të ndjerit, të cilës i shprehu ngushëllimet më të sinqerta, duke lutur që Allahu i Madhërishëm ta shpërblej me Xhenet.

“Të martën e shpalli Ditë Zie në qytetin e Mitrovicës, në shenjë nderimi dhe dhimbje për humbjen e jetës së të riut.

“Falënderoj FSK-në, Policinë, Zjarrfikasit, ekipet emergjente komunale, qytetarët vullnetarë dhe kompanitë ndërtuese që iu bashkuan aksionit të kërkimit, sepse kanë bërë një punë të rëndë dhe me shumë rrezik nga shembja e pjesës tjetër të objektit”, ka shkruar në këtë status, z. Agim Bahtiri.