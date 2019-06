Ajo u bë shumë e përfolur me martesën e saj me maqedonasin, por kohë pas kohë do t’i kthej vëmendjen mediatike kah vetja.

Nuk ka shumë kohë që ajo u bë nënë dhe pesha e saj tashmë është më se e dëshiruar.

Adelina kishte postuar para disa javë se po përdorë një çaj për dobësim, por duket se në trupin e saj po bën një mrekulli.

Në fotografinë e postuar nga ajo, Adelina shihet e zjarrtë dhe nuk ka ngurruar t’i tregoj të brendshmet e saja./gazetametro.net