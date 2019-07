Ka muaj që nuk ka sjell ndonje projekt të ri, më në fund ajo ka sjell bashkëpunimin më të fundit.

Këngëtarja është bërë bashkë me artistin me emrin Egoo, me të cilin sollën “Coco” të shoqëruar me një videoklip shumë ngjyra.

Instrumentalin e kësaj kënge e ka bërë Lennon Beats ndërkaq tekstin e shkroi Egoo.

Ky projekt i Adelinës pason “Gabim i bukur” publikuar disa muaj më parë./Prive.al