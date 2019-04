Ditëve të fundit, këngëtarja e mirënjohur, Adelina Emini është duke qëndruar jashtë kufijve shqiptar.

Këngëtarja nga vendet e ndryshme të SHBA-s, ku është edhe duke qëndruar qe disa ditë po sjellë imazhe të ndryshme për fansat e saj.

Në rrjete sociale, ku edhe numëron numër të madh të ndjekësve, këngëtarja po publikon imazhe të bukura nga vendet si: New York-u, Mexico City etj. Përveç këtyre, në qytetin e New Yorkut, Adelina është takuar edhe me fotografin e njohur shqiptar, Fadil Berishën, me të cilin ka realizuar një fotosesion.

Me flokë kaçurrele dhe e grimuar bukur, Adelina duket mrekullueshëm në imazhet e fundit, shkruan rtv21.tv.

“Një lule për lulen”, ka shkruar fotografi i njohur, krahas setit fotografik të këngëtares.