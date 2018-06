Është goxha aktive me projekte të reja muzikore

Së fundi, Adelina Berisha ka njoftuar fansat e saj se shumë shpejt do të publikohet kënga më e re nga ajo.

Ajo përmes rrjeteve sociale ka zbuluar pamje nga klipi, ndërsa ka bërë të ditur se bashkëpunëtorët e saj në këtë projekt janë Blasta dhe Max Productional.

Kur jemi tek pamja, në një prej fotografive, këngëtarja shfaqet me flokë të lidhura, të rregulluara me balluke, ngjashëm me Almeda Abazin, e cila kishte aplikuar atë stil në një prej netëve të “Dancing with the Stars”.

Kujtojmë që projekti i fundit nga Adelina Berisha është “S’ta fal”, këngë kjo e publikuar gjatë muajit shkurt.