Ndonëse nuk është këngëtar dhe nuk e shohim përditë në ekran, muzikanti Milot Binaku prej vitesh është mjaftë i pranishëm në median rozë.

Dikur, ai u përfol gjërë e gjatë për lidhjen me këngëtaren Genta Ismajli.

Ata kishin lidhje serioze dhe mjaftë publike.

Pas ndarjes me Genten, Binaku u lidh me një bukuroshe tjetër, me Vjosa Shehun, me të cilen u martua dhe ka një vajzë.

Pas disa vitesh lidhje e martesë, çifti flitet se i kanë ndarë rrugët e tyre, e dyshimet disi i vulosin edhe zhvillimet në rrjete sociale, ku më nuk “ndiqen” mes vete dhe kanë hequr pjesën më të madhe të fotove të përbashkëta./Kosovarja/