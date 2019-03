Kush tjetër i këndon më mirë dashurisë, përveç Medës?

Është kënga “Ah dashni e vjetër” ajo që e bëri të famshëm si Medë dhe që sot e tutje vazhdon të mbajë epitetin si këngëtari që i këndoi çdo herë dashurisë.

“Moj dashni”, “Dashnia është fat”, “Dashnia është kismet”, “Dashurova” janë vetëm disa prej këngëve të Medës që publiku u dashura në to.

Eh, kush do mendonte që një ditë prej ditësh Meda do të heqë dorë nga “dashuria” e tij, muzika??

E pabesueshme! Por, jo edhe rastësisht e kemi vërejtur se Meda kohët e fundit është duke u marrë me shumë me fotografi se me muzikë.

A domethënë që Medës po i pëlqen më shumë modelizmi apo çfarë?

Nuk është se modelizmi nuk i shkon, por fansat nuk munden pa këngët e tij, e këtë ia kanë dëshmuar ata vetë kohë pas kohe me simpatinë që kanë ndaj tij.

Eh, për hir të fansave të tij, natyrisht që një veprim i tillë i Medës do ishte i papritur madje edhe absurd.

Hë, Medë? Fansat po të presin, ç’do iu thuash??./Kosovarja/