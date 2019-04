Gratë afrikane në turpin e humbjes së flokëve.

Vitet e stilit me gërsheta, flokët e tërhequra, zbutës dhe qepje kanë lënë një 31-vjeçare me synim të bëhet modele e Afrikës së Jugut me një kokë tullace, raporton “Bbc”.

“Sa herë që nxora shiritin tim në sallon, do t’i kisha” qetësuar flokët dhe pastaj do të vendosnin një tjetër edhe në të njëjtën ditë – nuk isha kurrë me flokët e mija”, thotë Bandile (jo emri i saj i vërtetë ).

Kjo është një formë e humbjes së flokëve të quajtur alopecia tërheqëse, dhe ajo ishte në shkollë të mesme kur ajo së pari vuri re flokët e saj po binin.

Por banorja e Johanesburgut nuk është e vetmja – gjendja prek një të tretën e grave me prejardhje afrikane, sipas një studimi në dermatologjinë mjekësore klinike, kozmetike dhe hetuese.

Një studim tre vjet më parë nga pothuajse 6,000 gra të prejardhjes afrikane nga Qendra e Epidemiologjisë së Shkopit të Universitetit të Bostonit, zbuloi se pothuajse 48% e të anketuarve kishin pësuar humbje të flokëve në kurorë ose majë të kokës – kryesisht shkaktuar nga alopecia tërheqëse.

Duke pasur parasysh se kjo temë tenton të mbulohet me heshtje, shifra e vërtetë mund të jetë më e lartë.

“Nëse ne të gjithë duhej të heqim paruket tona në punë, tetë nga 10 femrat do të kishin çështje të flokëve, por vetëm diçka që nuk e bëjmë dhe nuk e flasim”, thotë Bandile. /Lajmi.net/