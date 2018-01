A mund të jetë një penis shumë i madh për një vaginë, përgjigjen gjinekologët

Seksi është i gjithi kimi, çështje hormonesh dhe përputhshëmrie, por na rezulton që është dhe pak shkencë.

Në përgjithësi vagina është në gjendje t’u përshtatet të gjithë formave dhe madhësive të penisit, por a ka raste kur një penis është shumë i madh për një vaginë?

Lauren Streicher, MD, autore e librit: Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever na tregon se një gjë e tillë është shumë e rrallë ( na vjen keq çuna, tërhiqini mbrapsht të gjitha pretendimet). Pozicioni i duhur dhe lubrifikimi do të bënte që çdo vaginë të zgjerohej për t’iu përshtatur çdo penisi.

Dhe nëse kjo nuk ndodh ka dy arsye dhe sërisht djema na vjen keq pasi nuk është penisi juaj shumë i madh, por femra nuk është e eksituar mjaftueshëm sa të mirëpresë miq, ose medikamente të caktuara të shkaktojnë tharje vaginale dhe kjo ta bëjë atë një organ paksa të irriturar.

Pra përpara se të dilni në konkluzione të gabuara, jepini dhe nje mundesi tjeter V dhe P per nje takim te paharrueshem.