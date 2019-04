Rrjetet sociale janë të mbushura me vajza të bukura shqiptare, postimet e të cilave marrin me mijëra pëlqime – jo vetëm nga Kosova dhe Shqipëria, por edhe më gjerë. Njëra nga to, absolutisht, më e suksesshme e momentit duket se është Arbenita Ismajli.

Arbenita Ismajli më shumë njihet si e dashura e repartistit Fero, por edhe si vajza më atraktive e momentit në rrjetet sociale.

E kjo dëshmohet fare lehtë, nëse hyn në faqen e saj në Instagram. Ajo ka mbi 221 mijë ndjekës, kurse fotot e saj marrin nga 30-40 mijë pëlqime.

Ne po ju sjellim në vazhdim disa foto të saj, kurse ju vlerësoni nëse titulli i këtij shkrimi është i saktë apo jo – se Arbenita është ndoshta femra më e bukur shqiptare e momentit.