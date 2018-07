E kam një pyetje mjaft të ndërlikuar dhe intime pasi kam lexuar hadithet, Kuranin dhe i shikoj në shumë faqe pyetje përgjigjet, por për këtë temë shumë pak flasin njerëzit, është fjala për marrëdhëniet seksuale.

Kjo pyetje nuk është individuale për mua, por dua si musliman që këtë punë ta dimë se si janë rregullat e Islamit në këtë pyetje që po parashtroj.

Fjala është se në Islam është i ndaluar abortimi dhe mosbërja fëmijë është e ndaluar, por nëse një njeri është i martuar dhe ka bërë fëmijë 3, 4 ose 5 dhe nuk do të bëjë më fëmijë se ka mjaft, a është e lejuar në Islam parandalimi i shtatzënisë pasi ke mjaft fëmijë.

A është i lejuar parandalimi si p.sh përdorimi i kondomëve apo gjate marrëdhënieve seksuale me gruan a është hallall që gjate marrëdhënieve kur të vijë afër ejakulimi apo hedhja e farës a lejohet derdhja e spermës jashtë vagjinës për të parandaluar shtatzëninë pasi ke mjaft fëmijë.

Kjo është për ata që kanë fëmijë e nuk duan më shumë sepse dihet se nëse nuk parandalohet, atëherë gruaja fëmijë mund të lindë deri në 10 apo 15 fëmijë.

Pyetja ime është a është i lejuar me Islam me hadith parandalimi i shtatzënisë pasi ke mjaft fëmijë sepse muslimani duhet çdo herë me gruan e tij me pas marrëdhënie për kënaqësi apo shfryrjen e epshit në mënyrë hallall që ka thënë edhe vetë Muhamedi s.a.v.s., por t’i bëjë këto ama jo me shtatzëni.

Më pas shpresoj që pyetjen time ta kuptoni sa më mire çka kam dashur të them, shpresoj që mirë e kam shkruar.

Nëse mundeni, përgjigjuni dhe këtë pyetje përhapeni edhe nëpër të tjera faqe që të jetë një përgjigje e përgjithshme nga të gjithë dhe ta diskutojmë këtë temë intime që shumë njerëz i preokupon, por nuk e parashtrojnë këtë pyetje.

Është mirë që si muslimanë ta dimë edhe këtë çështje të rëndësishme, por shumë njerëz kanë turp ta diskutojnë, por duhet t’i dimë këto kushte.

Shpresoj në një fetëa të përgjithshme dhe korrekte sipas Islamit dhe haditheve autentike apo mendimit të dijetareve të përgjithshëm.

Selam alejkum!

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit!

Vëlla i nderuar, pyetja të cilin e keni parashtruar është një problematikë që i kemi dhënë përgjigje të sqaruar mjaft, në dy përgjigje të mëhershme.

Prandaj, kthehuni aty:

1. Planifikimi Familjar:

Pyetja:

Selam alejkum.

A është i lejuar planifikimi familjar?

Përgjigjja:

Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit!

Planifikim familjar si praktikë është e njohur shumë herët, mirëpo atëherë nuk ishte aq e përhapur dhe më shumë kishte karakter të ngushtë individual dhe nuk ishte çështje e ndërlikuar duke përdorur mjete të llojllojshme ose forma.

Ndërsa në kohën bashkëkohore mori përmasa shumë të gjera dhe tani është bërë koncept i një filozofie të caktuar dhe për të shtete e institucione të ndryshme shpenzojnë para me qëllim të promovimit të saj, duke nxjerrë ligje dhe ofruar mekanizma nga më të ndryshmet.

Fatkeqësisht disa njerëz dhe shoqëri, çështjen e të pasurit, respektivisht mospasurit fëmijë kanë filluar ta shikojnë vetëm nga prizmi materialist, si zotërimin e një makine, shtëpie, etj., pasi harrojnë se kjo ka të bëjë edhe me esencën e vazhdimësisë së jetës dhe gjinisë njerëzore.

Para se të flasim në lidhje me qëndrimin e Islamit rreth planifikimit të shtatzënisë, është e nevojshme të përmendet se esenca e shëndrrimit të kësaj praktike në filozofi zë fill që nga shekulli 19, kur dolën disa teori në lidhje me popullimin e botës dhe zhvillimin ekonomik, respektivisht mundësinë e prodhimit të ushqimit.

Teoria më e njohur në këtë është teoria e Thomas Robert Malthus (1766-1834), e njohur si: “Ligji i Popullsisë”.

Në këtë teori thuhej se popullsia e botës është duke u shtuar shumë më shpejt se prodhimi i ushqimit.

Malthus kishte shkruar një studim që e quajti:

“An Essay on the Principle of Population” [1]- “Ese rreth principeve të popullsisë.”

Ai pohonte se shtimi i popullatës bëhet në mënyrë permanente gjeometrike, gjegjësisht: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128…, ndërsa të ardhurat financiare e ushqimore, shtohen sipas mënyrës permanente matematikore: 1,2,3,4.., dhe se e tërë kjo do të thotë se pas një kohe të ardhurat për jetësë dhe furnizim do të pakësohen dhe se në një kohë të ardhme do të ndodhë uria dhe njerëzit do të vrasin njëri-tjetrin.

Prandaj ai paralajmëronte që nëse nuk ndërmerren forma të cilat pengojnë këtë rritje të popullsisë, atëherë do të jetë i vështirë vazhdimi i jetës në këtë botë.

Në këtë libër Malthusi propozonte forma nga më barbare për ta penguar këtë popullim “imagjinarë”.

Ai thoshte:

“Të gjithë fëmijët të cilët lindin mbi numrin e banorëve që duhet të mbahet, patjetër duhet të asgjësohen, përveç nëse për ta krijohen vende duke vrarë të rriturit…

Kjo duhet të jetë politika aktive e qeverive…

Duhet të inkurajojmë ndikimin natyral për të krijuar këtë lloj të mortalitetit….”[2]

Sipas Malthusit në vitin 1823, numri i popullsisë do të duhej të ishte 2 miliardë, ndërsa më 1848 katër miliardë njerëz, më 1873 tetë miliardë, ndërsa në 1998 do të duhej të arrinte shifrën 256 miliardë njerëz.

Në anën tjetër sasia e ushqimit në vitin 1998 sipas tij do të ishte vetëm për 9 miliardë njerëz.

Kjo teori tani vërtetohet se është shumë e pasaktë pasi në vitin 1998 në botë kishte 6 miliard njerëz dhe jo 256 sipas Mlthusit.

Ndërsa sipas hulumtimeve të cilat janë bërë në Japoni është konstatuar se në vitin 1998 në botë kishte ushqim që mjaftonte për 57 miliardë njerëz.[3]

Edhe pse kjo teori është kritikuar nga shumë studiues, fatkeqësisht ajo u pranua edhe nga shumë të tjerë.

Fatkeqësisht kjo i shkaktoi edhe shumë tragjedi e katastrofa njerëzimit, pasi shumë qeveri të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20 e përdorën si arsye në zhvillimin e luftrave dhe shkatërrimin e asgjësimin e shumë popujve. [4]

Sido që të jetë, e përmendëm këtë fakt për ta kuptuar se lindja e planifikimit familjar si filozofi gjithsesi e ka lidhjen me këtë teori skeptike ndaj rritjes së popullsisë.

Prandaj pretendimi se rritja e popullsisë do të shkaktojë eksplodim të popullimit dhe do të krijohet katastrofa e asgjësimit të tërësishëm të jetës në këtë botë është një pretendim dhe shpifje ndaj Krijuesit të gjithësisë.

Ky pretendim nënkupton se Zoti i Madhëruar nuk i ka bërë llogaritë e nevojshme dhe do të duhej ndërhyrja njerëzore!

Për këtë, Allahu i Lartësuar thotë:

“Nuk jemi të pakujdesshëm ndaj krijesave Tona.”[5] Gjithashtu thotë : “Vërtet, Ne çdo gjë e kemi krijuar me masë të paracaktuar.”[6] Dhe thotë: “Ai (Zoti) krijoi në Tokë male të palëvizshme që ngrihen lart, e bekoi atë dhe përcaktoi në të furnizimin (për banorët) e saj me masë…”[7]

Problemi nuk është te të ardhurat e vogla, përkundrazi, ato janë të shumta, por është në padrejtësinë dhe përbuzjen e madhe të njeriut. Nisur nga kjo, Islami refuzon pikënisjen për planifikimin e familjes për shkak të frikës nga furnizimi dhe varfëria.

Allahu i Lartësuar thotë:

“S’ka asnjë gjallesë në Tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej Tij.”[8]

“Vërtet, Allahu është Furnizuesi i vetëm, i Fuqishmi, i Plotpushtetshmi.”[9]

Për këtë, nëse qëllimi nga pengimi i shtatëzanisë dhe planifikimi i fëmijëve është frika nga varfëria, furnizimi ose pamundësia në mbajtjen e tyre materialisht, atëherë kjo është e ndaluar dhe konsiderohet mëkat.

Allahu i Lartësuar ua tërheq vërejtjen mushrikëve të Mekës të cilët i mbytnin fëmijët nga frika e varfërisë ku thotë:

“Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë se Ne ua sigurojmë furnizimin atyre dhe juve, e mbytja e tyre është mëkat i madh.”[10]

Në anën tjetër, nëse një çift bashkëshortor me pëlqim reciprok e shtyn pasjen e fëmijëve ose planifikon që shtatzënia mos të jetë një pas një, për një arsye ose tjetër, atëherë kjo nuk është e ndaluar derisa pengimi i shtatëzanisë është për një periudhë të caktuar të martesës.

Islami i nxit njerëzit që të martohen në moshë sa më të re, por, për fat të keq, në kohën moderne njerëzit po e vonojnë martesën shumë.

Prandaj mendojmë se për të rinjtë më e qëlluar është që ata të martohen më herët, edhe pse ndoshta nuk dëshirojnë që të jenë menjëherë me fëmijë, pasi janë në shkollë dhe dëshirojnë të vazhdojnë shollimin apo ndonjë arsye tjetër.

Kjo është më e qëlluar sesa të shtyhet martesa dhe rinia t’i nënshtrohet sprovave dhe epsheve me të cilat goditet në atë moshë.

Gjithashtu edhe nëse bëhet pengimi i shtatëzanisë ose kontrollimi i saj për arsye të frikës nga pamundësia e edukimit si duhet dhe kujdesi ndaj tyre, pasi nëse janë të shumtë dhe me mosha të përafërta, pa dyshim është më vështirë dhe përgjegjësia është më e madhe, atëherë lejohet kontrollimi i shatatëzanisë.

Ajo që ndalohet kategorikisht në këtë problematikë është pengimi i shtatzanisë me forma apo mjete që shkaktojnë sterilizimin e femrës apo mashkullit.

Me fjalë tjera të ndërpritet plotësisht aftësia e lindjes te çifti.

Për këtë lloj planifikimi të familjes kanë folur dijetarët bashkëkohorë dhe të gjithë ata janë kategorikë në ndalimin e kësaj.

Pra, kushti themelor në pengimin e shtatëzanisë është që të përdoren mjete ose forma që përkohësisht e pengojnë shtatzëninë. Allahu e di më së miri!

Alaudin Abazi

[5] Enbija, 17.

[6] Kamer, 49.

[7] Fusilet, 10.

[8] Hud, 6.

[9] Dharijat, 58.

[10] Isra, 31.

2. Përdorimi i mjeteve për pengimin e shtatzënisë:

Pyetja:

A lejohet të përdoret spiralja ose kondomi?

Nëse ka mundësi me argumente dhe a paraqet ndonje rrezik nga aspekti shëndetësor?

Përgjigja:

Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Çështja e pengimit të shtatzënisë i preokupon shumë njerëz si rezultat i rrezikut dhe rëndësisë, sepse ka të bëjë me riprodhimin njerëzor.

Duke e patur parasysh këtë ne do të mundohemi të qartësojmë dispozitat që kanë të bëjnë me këtë çështje.

Para trajtimit se çfarë dispozite ka në Islam, duhet të dimë se ekzistojnë disa forma dhe mjete me të cilat pengohet shtatzania, disa prej tyre janë të karakterit medicinal e disa të tjera jomedicinal, ne do t`i përmendim nga këto forma si vijon:

a) Azli, që do të thotë gjatë aktit seksual mashkulli të hedhë spermën jashtë vaginës, me ç`rast nuk krijohen kushtet për fekondim.

b) Prezervativi mbrojtës (kondomi), i cili ruan spermën që të mos depërtojë në vaginë.

c) Tabletat kontraceptivë, janë të njohura dhe të përhapura për pengim të shtatzanisë.

d) Supozitori mjeksor, është një mjet që gruaja e vendosë në vaginë pak çaste para aktit seksual.

e) Spiralja.

Është mjet special medicinal që vendoset në mitër apo vaginë dhe është shumëllojësh.

Prej tyre ka që prandalojnë takimin e spermatozoidit me qelizën vezë me ç`rast nuk ndodh fekondimi.

f) Lidhja, gjegjësisht lidhja e tubës për të penguar zbritjen e qelizës vezë nga vezorja në vendin ku mund të bëhet përzierja me spermatozoidin, me ç`rast ndodh fekondimi.

Kjo lidhje është sterilizim.

E njejta (sterilizimi) mund të bëhet edhe te mashkulli ku mund të të pengohet përcjellja e spermës nga organi i mashkullit.

g) Ekziston edhe një metodologji tjetër që është e përbashkët ndërmjet burrit dhe gruas. Ajo është kufizimi i mardhënive seksuale në mes tyre në disa ditë të caktuara.

Kjo formë kërkon një sqarim pak më të gjërë dhe do të mundohemi në ndonjë rast tjetër ta shpjegojmë.

Dispozitat islame rreth këtyre formave dhe mjeteve.

Për çështjen e pengimit të shtatëzanisë kushtëzohen t`i kemi parasysh këto kushte:

1. Të mos jetë qëllimi nga pengimi i shtatzanisë frika nga varfëria, furnizimi dhe pamundësia në mbajtjen e tyre materialisht.

Allahu i Lartësuar ua tërheq vërejtjen mushrikëve të Mekës të cilët i mbytnin fëmijët nga frika e varfërisë ku thotë:

“Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë se Ne ua sigurojmë furnizimin atyre dhe juve, e mbytja e tyre është mëkat i madh.” (Isra, 31).

Pra, nëse është kjo (pengimi i shtatzanisë) për këto qëllime të lartpërmendura, atëherë është mëkat dhe duhet t`i bëjmë një rishqyrtim bindshmërisë sonë ndaj Allahut.

2. Mos të bëhet pengimi i shtatzanisë me forma me të cilat ndërpritet aftësia e lindjes plotësisht, pra me forma që bëhet sterilizimi i femrës apo i mashkullit.

Por, është kusht që të përdoren mjetet që janë me kohë të afatizura.

3. Të bëhet pengimi i shtatzanisë me parapëlqimin e dy palëve si burrit ashtu edhe gruas, prandaj nuk lejohet që gruaja të përdorë tableta kontraceptive pa lejen e burrit, apo burri të aplikoj forma për pengimin e shtatzanisë pa lejen e gruas.

Nga këto kushte të përmendura kuptuam se lejohet përdorimi i të gjitha formave dhe metodologjive të lartpërmendura, përveç lidhjes së tubës (që bëhet me anë të operacionit), për shkak se ajo ndikon në sterilitetin e femrës përjetësisht dhe kjo është e ndaluar.

E njejta vlen edhe për burrin (është fjala për sterilitetin e burrit).

Argument për lejimin e mjeteve kontraceptive është se në kohën e Profetit (salallahu alejhi ue selem) ka qenë e njohur vetëm forma e parë “azli”, ku për të ekzistojnë hadithe.

Disa prej tyre e lejojnë si hadithi të cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Xhabir ibën Abdullahu ku Muhamedi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:

“Në kohën e të dërguarit të Allahut (salallahu alejhi ue selem) ne aplikonim azlin, ndërkohë Kurani akoma shpallej.” që do të thotë se Kurani nuk e ndaloi atë.

Disa hadithe të tjera qartësojnë se aplikimi i azlit nuk kundërshton caktimin e Allahut (kaderin).

Mirëpo, këtu duhet ta kemi parasysh një gjë shumë me rëndësi, posaçërisht duke e patur parasysh atë që na serviret në kohën bashkohore se lumturia bashkshortore dhe gjëra të ngjashme nuk mund të arrihen nëse kemi fëmijë të shumtë, kjo është një mashtrim për shkak se krenaria dhe fuqia e umetit tonë është në shumicën e tij, ku edhe Profeti (salallahu alejhi ue selem) na nxit neve të kemi më shumë fëmijë.

Sa i përket dëmeve nga këto mjete ju këshillojmë të orientoheni te mjekët të cilët kanë mundësi më shumë t`ju informojnë për këtë gjë mjaft të rëndësishme.

Allahu e di më së miri.

Alaudin Abazi.