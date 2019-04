I mungoj për disa kohë skenës muzikore dhe aq shumë fansave të saj, shkruan “InfoKosova”.

Elvana u rikthy në skenë me një koncert me shënimin e 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovēs, më pas edhe më këngë të bashkangjitura me klipe.

Sigurisht se i është rikthyer edhe mbrëmjeve muzikore, nuk ka disuktim se është e mirëpritur ngado.

Ajo që la në huti shumë kë ishte se a kishte veshur të brendshme në këtë performancë këngëtarja, ku këmbët e tonifikuara dhe fustani shumë i shkurtër provokonin imagjinatën .