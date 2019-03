Fiona Gllavica qysh në vit të katërt të studimeve në Akademinë e Arteve, u angazhua në serialin “Çka ka shpija”, ku është e pranishme prej pesë sezonesh.

Karakteri i “Pajteses” është pëlqyer nga publiku dhe cilësohet si një nga më interesantët dhe të realizuarit më së miri.

Fiona thotë se tashmë është adaptuar mirë me rolin e saj, edhe pse në jetën e përditshme nuk ka asgjë të përbashkët me “Pajtesen”.

Aktorja ka treguar se lidhja e saj me koleget është tejet e mirë dhe se më e afërt është me Gresa Pallasken dhe Irena Cahanin, me të cilat edhe takohen për kafe./Kosovarja/