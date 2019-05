Ju ka ndodhur që kur jeni duke kërkuar për punë të pyesni veten: “pse nuk mund të gjej punë?” Ndonjëherë është fat i keq, por shpesh ka diçka që nuk shkon.

Ju parashtrojmë 9 arsyet se përse rekrutuesit ju refuzojnë t’ju marrin në punë.

Jeni nën kualifikim:

Nuk është e përcaktuar që ju duhet të keni 100 % të aftësive dhe kualifikimeve të renditura në një përshkrim pune, por ju duhet të keni një përqindje të lartë të tyre.

Të paktën duhet të keni 90% të kualifikimeve.

Nëse përshkrimi i punës kërkon një person me eksperiencë 3-5 vjeçare dhe eksperienca juaj është 2.5 vjet kjo mund t’ju kualifikojë, gjashtë muaj përvojë nuk do të ndikojnë në mosmarrjen tuaj në punë.

Jeni i mbikualifikuar:

Mund të duket e palogjikshme që punëdhënësit mund t’ju refuzonin edhe në rastin kur keni më shumë eksperiencë dhe kualifikime.

Por mos harroni se rekrutuesit dhe menaxherët e punësimit janë në kërkim të njerëzve të cilët plotësojnë kërkesat e nevojshme për të kryer punën.

Nëse keni një MSC apo PHD dhe po aplikoni në një contact center, rekrutuesi do të supozojë se puna e ofruar do ju duket e mërzitshme, kështu që nuk do të punësojë.

CV-ja juaj është paformuluar

siç duhet:

Asnjëherë mos dërgoni një CV pa e kontrolluar gramatikisht.

Gjithmonë sigurohuni që përmbledhja juaj është kontrolluar nga një njeri që i njeh të mirë rregullat gramatikore.

Formati i CV-së është gjithashtu i rëndësishëm.

Rekrutuesit dëshirojnë të lexojnë formate që janë të lehta për t’u lexuar.

Mungesa e një Cover letter

Jo çdo postim pune kërkon një cover letter, por nëse ajo kërkohet dhe ju nuk e përfshini, do të humbisni mundësinë për t’u kualifikuar.

Nëse nuk është e përcaktuar, përfshini një cover letter.

Sigurohuni që cover letter, mos të ripërsërisë informacionin në rezymenë tuaj – pasi do të ishte një humbje kohe për rekrutuesit.

Cover letter duhet të përqendrohet në atë, se përse ju jeni kandidat i përshtatshëm për pozicionin.

Mos harroni, kurrë mos flisni me superlativa për veten, se ju jeni personi më i mirë për pozicionin – pasi kjo do të duket si shenjë mburrje në sytë e rekrutuesve, jini modestë në atë që thoni dhe shkruani.

Ju nuk mund të shpjegoni arsyen se përse ju kanë shkarkuar nga puna

Shumë njerëz humbasin punën e tyre – disa pa pasur dhe disa sepse nuk kanë qenë kompetent në profesionin që iu është ofruar.

Pavarësisht nga arsyeja që jeni të papunë, do t’ju duhet të shpjegoni se çfarë ka ndodhur dhe pse (nëse keni qenë diçka) nuk do të ndodhë më.

Është mjaft e vështirë të punësohesh kur je i papunë, por nëse thjesht e fajëson ish-shefin tuaj për të qenë një hov, kompanitë nuk do të duan t’ju marrin në punë.

Keni një histori të paqëndrueshme pune

Nëse jeni student apo i sapodiplomuar, është mirë që të keni praktika të shumëfishta afatshkurtra dhe punë verore.

Ndryshe? Ju duhet të punoni në çdo punë për të paktën 18 muaj, dhe mundësisht tre ose katër vjet.

Nëse puna juaj e fundit ishte 14 muaj, përgatitu më mirë që të qëndrosh në tjetrën për të paktën tre vjet.

Pasi kjo i tregon rekrutuesvese ju nuk do të qëndroni për një kohë të mjaftueshme në punën e ofruar.

Jeni duke u përpjekur për të ndryshuar karrierë

Shumë njerëz ndryshojnë me sukses karrierën, por nuk është e lehtë.

Nëse jeni duke u përpjekur të ndryshoni karrierë, sigurohuni që CV-ja juaj cover letter të jenë të detajuara, përse jeni duke ndryshuar karrierën dhe pse jeni të kualifikuar për pozicionin vakant.

Keni pritshmëri joreale ndaj pagave

Nëse po aplikoni për punë që paguajnë 10 milion lekë në vit, por ju keni shënuar pagën tuaj të synuar si 15 milion lekë, punëdhënësi do t’ju refuzojë menjëherë.

Askush nuk dëshiron të humbasë kohën duke ju intervistuar kur e dinë se nuk do të dëshironi të merrni punën në pagën e disponueshme.

Përveç kësaj, edhe pse jeni të gatshëm të merrni punën e duhur në 12 milion lekë në vit, nëse paga juaj e fundit ishte 14 milion në vit, rekrutuesi do të supozojë se ju nuk do të dëshironit të pranoni një pagë në vlerë më të ulët.

Jeni bezdisës:

Aplikimi për një punë dhe intervista mund të shkaktojë ankth, është e rëndësishme që të kontrolloni informacionet dhe mos tundoheni ta kontaktoni në mënyrë të përsëritur.

Rekrutuesit dhe menaxherët e punësimit nuk kanë kohë për të folur me çdo aplikant.

Është në rregull të kontaktoni rekrutuesin pasi të keni pasur një intervistë, por nuk është mirë që ta kontaktoni disa herë pasi do ju çonte në disavantazh.