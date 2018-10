Këngëtarja Shyhrete Behluli nuk prodhon vetem muzikë, por edhe shumë lajm.

Këngëtarja e mirënjohur e muzikës popullore, gjithmonë është aktuale.

Shyhretja është këngëtare që i ka rezistuar kohës, e që me gjasë do të jetë edhe për shumë kohë e pranishme me këngë e projekte që do të zgjojnë kurreshtjen.

Brenda familjes së këngëtares tashmë ka mjaftë të famshëm, përfshirë vajzat, djemtë, renë, nipat e mbesat.

Së fundmi, këngëtarja ka pozuar me mbesen e vogël, Njolinen, që gjithashtu duket se i ngjanë shumë./Kosovarja/