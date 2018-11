Në Komunën e Prishtinës, të udhëhequr nga Shpend Ahmeti, kryetar i Partisë Socialdemokrate, tri drejtori udhëhiqen nga anëtarë të ish-partisë së tij, Lëvizjes Vetëvendosje.

Drejtoria e Kluturës, Shëndetësisë dhe Kadastrës, mbajnë emrat e VV’së, ndërsa kryetari së fundmi ka thënë se do ta shkëpusë bashkëpunimin me këtë parti, që nënkupton se do t’i shkarkojë drejtorët e këtyre drejtorive.

Pas ndarjes së VV’së, dhe kalimit të shumë prej anëtarëve të saj në PSD, Nora Kelmendi, drejtoreshë në Drejtorinë Kadastrale, Yll Rugova, drejtor i Drejtorisë së Kulturës dhe Arben Vitia, drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë në Komunën e Prishtinës, vazhdojnë të udhëheqin postet e tyre në komunën ku kryetar është ish-partiaku i tyre, Shpend Ahmeti.

Ndonëse Ahmeti së fundmi ka thënë se do t’i shkëpusë të gjitha bashkëpunimet me ish-partinë e tij, që do të nënkuptonte shkarkimin e këtyre drejtorëve nga postet e tyre, Zëdhënësja e PSD’së, Natyra Kuҫi, ka thënë për Express se nuk ka ende ndonjë vendim për shkarkim të drejtorëve.

“Deri tani nuk ka asnjë vendim për shkarkimin të cilitdo prej drejtorëve në Komunën e Prishtinës”, ka thënë Kuҫi.

Duke mos dashur ta komentojë tutje këtë çështje, Kuҫi ka thënë se nuk kanë asgjë për të shtuar më shumë sa i përket kësaj teme.

Ndërkaq, me shkëputjen e bashkëpunimit të PSD’së dhe VV’së, është folur për një bashkëpunim të mundshëm ndërmjet PDK’së dhe PSD’së, në komunën e Prishtinës.

Kryetari i Degës së PDK’së në Prishtinë, Lirak Çelaj, ka thënë se ende nuk ka diçka konkrete për një bashkëpunim të mundshëm me partinë e Shpend Ahmetit, në nivel komunal.

“Sigurisht se ai duhet t’i marrë ato vendime, sepse në Komunën e Prishtinës ka nevojë për ndryshime të mëdha, jo vetëm për ndryshime kozmetike. Momentalisht nuk kemi asgjë konkrete për bashkëpunim”, ka thënë Çelaj.

Se nuk do të bashkëpunojnë me Ahmetin, Çelaj e ka thënë kohë pas kohe. Së fundmi në një intervistë për Express, ai ka thënë se sa të jetë kryetar i degës së PDK’së, me pëlqimin e tij, nuk do të ketë koalicion me partinë e Ahmetit.