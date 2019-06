Kanë mbetur edhe pak javë deri në Samitin e Parisit ku pritet të takohen liderët e Ballkanit Perëndimor.

Në këtë samit do të marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari Kadri Veseli si shef i koalicionit qeverisës së Kosovës, derisa kanë qarkulluar zëra se tarifa prej 100 për qind do të largohet para këtij takimi.

Tarifa prej 100 për qind për produktet serbe dhe boshnjake e vendosur në nëntor të vitit të kaluar u ka mbijetuar shumë presioneve të BE-së dhe atyre të SHBA-ve.

Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë është pezulluar me vënien e kësaj takse e cila sipas qeverisë së Kosovës është kushti për njohje të Kosovës nga Serbia, ndërsa Serbia kusht për rifillimin e dialogut e ka heqjen e kësaj tarife.

Lajmi.net ka kontaktuar me ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala për të diskutuar në lidhje me taksën nëse do të largohet ose do të mbetet në fuqi.

Shala është shprehur i vendosur se kjo taksë do të qëndrojë në fuqi derisa nuk eliminohen shkaqet e saj.

“Masa e vendosur nga Qeveria e Kosovës do të vazhdojë të mbesë në fuqi derisa nuk eliminohen shkaqet që na kanë shtyrë në marrjen e atij vendimi”, tha Shala.

Ditë më parë edhe kryeministri Haradinaj ka potencuar se taksa varet nga veprimet e Serbisë, ai ka potencuar se nëse Serbia nuk është e gatshme për njohje, taksa do të qëndroj.

“Do të shikojmë nëse Serbia është e gatshme rreth një marrëveshje për njohje, në të kundërt, taksa do të qëndrojë”, tha Haradinaj në konferencën e përbashkët për media me shefen e BE-së në Kosovë Nataliya Apostolova pas pranimit të Raportit të Progresit për Kosovën.

Ndërsa sa i përket takimit të Parisit, analisti Ramush Tahiri është shprehur se do të jetë takim bilateral i nivelit të lartë dhe se Kosovës nuk do t’i kërkohet heqja e taksës.

Madje ai beson se në Paris do të vazhdohet dialogu, duke thënë se për taksën nuk vendos Berlini.

“Ky është takim bilateral dhe i nivelit të lartë.

Nuk besoj që do t’i kërkohet heqja e taksës, sepse edhe SHBA-të dhe Gjermania kanë thënë se ky është vendim sovran i Kosovës.

Unë besoj që në Paris do të shkojmë dhe do ta vazhdojmë dialogun, pra nuk është kjo diçka që e vendos Berlini”, tha Tahiri.

Tahiri gjithashtu u shpreh se kryeministri Haradinaj nuk do të heqë taksën para takimit të Parisit sepse i duhet karshi Vuçiqit.

“Kjo është çështje mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kryeministri Haradinaj nuk shkon në Paris me taksë të hequr sepse konsiderohet se është i thyer, dhe i duhet karshi Vuçiqit.

Pra deri në Paris shkojmë me taksë”, tha Tahiri.

Në anën tjetër vlen të theksohet se edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi e përkrah fuqishëm mbajtjen në fuqi të kësaj tarife për produktet serbe.

Po ashtu është thënë shpesh se mos-dëgjueshmëria e institucioneve të Kosovës ndaj akterëve ndërkombëtarë ndaj kërkesave për heqjen e taksës mund t’i kushtojë Kosovës.