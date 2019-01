Këngëtarja Greta Koçi ende nuk e ka gjetur shpirtin e saj binjak, por fansat nuk kanë dashur ta lënë rehat.

Ata e kanë pyetur në rrjetin social Instagram se kur do të bëjë fejesën, ndërsa Greta njëherë e mirë u është përgjigjur se ajo ende është beqare.

Këngëtarja ka mohuar se është në një lidhje me dikë.

Deklarata e këngëtares:

Me kë?

Që të zyrtarizosh fejesën duhet të kesh një individ që t’i japësh këtë status.

Po unë s’kam.

Di ndonjë gjë ti që s’e di unë që jam e zonja e punës?”

E pyetur nëse do të martohej me një mashkull të pasur që nuk e do apo ndonjë mashkull të varfër që e do, Greta është shprehur se do të gjente një rrugë të mesme.

Greta shton:

“Po rrugë të mesme nuk ka?”