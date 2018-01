A do ta këndonte ndonjë këngë të Noizy-t! Befason përgjigja e Stresit

Një nga mysafirët e emisionit “Shiko Kush Luan” me Luana Vjollcën ishte edhe reperi shqiptar i njohur si Stresi.

Ai në këtë lojë u ballafaqua edhe me pyetje mjaftë provokative, e njëra nga to ishte nëse do ta bënte edhe me një nga konkurrentët e tij Noizyn, shkruan Indeksonline.

A do ta këndoje një këngë të Noizyt apo do të zgjidhje të mos dëgjohej më asnjë këngë e jotja?

Ndërsa Stresi ka befasuar me përgjigjen e tij.

“Po ju surprizoj! Po them që “Po”, tha reperi.

Stresi u pyet edhe nëse do të kishte mundësi të shpëtonte vetëm një njeri a kë do të zgjedhte në mes nënës dhe të dashurës, e ai zgjodhi nënën e tij.