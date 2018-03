A demtohet vagina nga seksi i shpeshte?

Shpesh here mendojme se dime gjithcka per dhe mbi seksin. Por ka pyetje qe nuk i bejme dhe nuk i dime pergjigjet.

Ja disa prej pyetjeve te ‘zorshme’.

1. Si ta kenaq te dashurin me ndihmen e vibratorit?

Do ta kenaqni duke vibruar majen e “aparatit” dhe duke e cuar pergjate penisit, duke rreshqitur me te neper anen e brendshme te tij, dhe duke iu kushtuar bashkimit midis scrotumit dhe anusit.

2. Ofron penisi me i madh sensacion me te madh?

Femrat me pervoje seksuale e dine qe penisi me i vogel, por me i trashe shpesh mund te arrije rezultate me te mira sesa ai i holli dhe i gjati, sepse ai do te ofroje ferkime dukshem me intensive me rastin e seksit.

3. Cili pozicion ne seks e eksiton vecanerisht mashkullin?

Sipas statistikave nderkombetare, 44 per qind e te gjithe meshkujve preferojne poziten e hipjes (ajo siper tij), 39 per qind te ashtuquajturen doggy style (nga prapa), 14 per qind akoma me me deshire vendosin per poziten e mire misionare, nderkaq vetem 3 per qind meshkujve e preferojne poziten ne kembe.

4. Gjate seksit oral nuk do te deshiroja te shkoja deri ne fund. A mund te drejtoj orgazmen e tij.

Kushtoni kujdes reagimeve te tij: damaret e penisit fryhen, testiset terhiqen ne kanalet e gilcave, nderkaq penisi fillon te “dridhet”. Kur ta vereni kete, pernjehere largoni gojen nga penisi, dhe vazhdoni ta stimuloni me dore deri sa te arrije orgazmen. Ne variantin tjeter, mundeni me gishtin e madh perafersisht 6 sekonda ta shtrengoni fort pjesen e poshtme te kokes se penisit ne menyre qe keshtu ta pengoni perkohesisht rrjedhjen kenaqesise se tij!

5. A zgjerohet vagjina per shkak te seksit te tepert?

Jo! Eshte krejtesisht e kunderta! Me seks te rregullt trajnohet muskulatura e komblikut, prandaj lirisht permbajuni programit tuaj! Seksi forcon imunitetin!