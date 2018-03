8 pozitat më të nxehta të seksit në dush që patjetër duhet provuar

Uji i rrjedhshëm, avulli, aromat e shijshme që kalojnë nëpër ajër dhe lëkura e pastër dhe e zhveshur janë totalisht afridiziak të mrekullueshëm.

Pse të lëvizni gjërat në dhomën e gjumit kur mund ta merrni në seks të mirë në dush?

Lexoni për tetë pozicione të seksit me dush që janë kaq të nxehta që ju do të dëshironi të provoni ato sonte!

1. Wraparound

Si ta bëni: Ju mbështeteni në muret e dushit dhe mbani djalin tuaj para jush. Pastaj, vendosni një këmbë rreth belit të tij – ose kërkoni që ai të mbajë pjesën e prapme të gjurit në hendekun e bërrylit të tij për ta bërë këtë lëvizje pak më të lehtë për ju.

Pse funksionon: Ju keni mbështetje në dy vende – muret dhe krahët e tij të fuqishëm – kështu që një rënie nga vaskë nuk ka gjasa. Plus, ky pozicion ju lejon të keni marrëdhënie seksuale ballë për ballë, e cila është e bukur sepse është kaq intime.

2. Qëndrimi Doggy-Style

Si ta bëni: Vendosni pëllëmbët tuaj kundër murit të dushit, përkulur drejt asaj në një kënd 45-shkallë, me gjunjë pak të përkulur. Partneri juaj pastaj mund të hyjë nga prapa.

Pse funksionon: Kjo konsiderohet si një nga pozicionet seksuale për një arsye: Ju jeni të sigurt midis murit dhe partnerit tuaj, i cili me siguri e vlerëson pamjen.

3. Uluni dhe rrëshqitni

Si ta bëni: Bëni atë të marrë një vend me prapanicën e tij në bazën e vaskës dhe këmbët e tij të shtrirë, pastaj ta mbërthejnë atë për çdo version të seksit të gruas në krye që preferoni.

Pse funksionon: Seksi me grua në krye ju lejon të kontrolloni ritmin dhe intensitetin. Bonus: Uji që godet shpinën do t’ju mbajë mirë dhe të ngrohtë.

4. Merrni një Leg Up

Si ta bëni: Shkoni në pozicionin që do të përdorni për të rruajtur këmbët – e dini, të përkulur me një këmbë të ngritur mbi buzën e vaskës. Por në vend të rruajtjes, le të të hyjë nga ana e përparme ose prapa, në varësi të asaj që ju bën më të rehatshëm.

Pse funksionon: Sigurisht, ky pozicion vjen me rrezikun më të madh: një këmbë e lagur e vendosur në buzë të një vaskë të rrëshqitshme mund t’ju dërgojë të fluturoni nga vaskë e thënë – kështu që të vazhdoni me kujdes ekstrem dhe këmbë të thata.

5.The Hanging Garden

Si ta bëni: Njeriu juaj merr kontrollin e plotë, duke ju kapur dhe duke ju mbajtur në ajër, ndërsa ju i mbyllni këmbët tuaja rreth belit të tij. Ndërkohë që mund të jetë pak rraskapitës për të, është e vlefshme përpjekja.

Pse funksionon: Kjo pozitë e seksit dush do të ndihet ultra-sexy me ujin që vjen poshtë përreth jush. Plus, pasi që ju jeni ballë për ballë, ju mund të bëni gjatë tërë kohës.

6.Standing Splits

Si ta bëni: Me atë prapa jush dhe ju e përkulur, ky pozicion është një kthesë në stil për t’u dukur.

Pse funksionon: Nëse jeni mjaft fleksibël, kjo është padyshim një pozicion seksual për t’u provuar. Vetëm sigurohuni që të keni një dyshek në dysheme, pasi kjo kërkon stabilitet dhe ekuilibër.

7.The Love Chair

Si ta bëni: Nëse dushi juaj ka një stol brenda, këtu e shfrytëzoni atë. Bëni që burri të ulet në stol dhe pastaj të uleni në majë të tij, me shpinë tuaj të shtypur kundër gjoksit të tij.

Pse punon: Kjo pozitë, e njohur edhe si Kryetari i Njeriut ose Vendi i Ngrohtë, e vë gruan në kontroll të plotë. Ndërkohë, ai mund të përkëdhelë shpinën, të drejtojë gishtat e tij përmes flokëve të lagura, të puthësh qafën dhe të marrësh pamjen e pasme.

8.All Hands on Deck

Si të bëhet kjo: Në fillim punoni me gishta ose me duar me partnerin tuaj sepse është knaqësi e bukur në dush.