Ne kemi përmbledhur disa truke të thjeshta që janë të shpejta dhe të lehta, dhe mund ta bëjnë lëkurën tuaj të duket në më të mirën e saj në çdo mot.

1. Pastrim me sodë buke

Çuditërisht, soda e bukës mund të jetë e mirë jo vetëm në kuzhinë, por edhe para pasqyrës.

Bëni një paste prej 3 qeskash sode buke me pak ujë. Pastrojeni fytyrën me ujë dhe sapunin tuaj normal, pastaj butësisht vendoseni pastën në fytyrën tuaj.

Shpëlajeni me ujë disa minuta pasi të keni mbuluar të gjithë fytyrën tuaj. Kjo gjithashtu mund të funksionojë si pastruese për lëkurë të ndjeshme.

2. E ëmbla dhe e kripura e bëjnë atë të bukur

Kombinoni kripë, sheqer, mjaltë dhe vaj kokosit në një paste të trashë. Ky mix mund të përdoret si për fytyrën ashtu edhe për trupin.

Përdoreni atë një herë ose dy herë në javë për të pastruar lëkurën tuaj. Ajo do të parandalojë bllokimin e poreve dhe krijimin e akneve.

Sa më e yndyrshme lëkura juaj aq më shumë elementë (kripë dhe sheqer) ju mund të përdorni.

3. Kaloni tek ekzotikja: vaji Marula

Vaji Marula vjen nga pema e marulës e cila është një pemë që rritet në Afrikën e Jugut. Vaji i saj është plot me acide yndyrore.

Prandaj rekomandohet si qetësues i fytyrës së thatë e të dehidratuar.

Vaji absorbohet shpejt dhe do të lërë lëkurën tuaj të shëndetshëm, jo të yndyrshëm apo të shndritshme.

4. Vitamina A

Dermatologët rekomandojnë zgjedhjen e kremrave të natës që përmbajnë vitaminë A, ndryshe e quajtur Retinol.

Por ju mund ta pasuroni kremin tuaj me vitaminë vetë. Shto një disa pika disa vaj karrote në kremin tuaj të natës.

Kjo do t’ju ndihmojë të shmangni shenjat, aknet dhe rrudhat.

Gjithashtu, këto 2 vajra ndihmojnë me gropëzat, sidomos kur përdoren në plagët e akneve.

Por kini kujdes me vajrat nëse jeni shtatzënë dhe mos përdorni produkte me vitaminë A gjatë ditës.

Ato mund të ndikojnë në mbrojtjen natyrore të lëkurës ndaj diellit.

5. Vaj i pemës së çajit

Shumë studime pohojnë se vaji i pemës së çajit është i jashtëzakonshëm në luftimin e baktereve të lëkurës.

Ndihmon në lehtësimin e acarimit, zvogëlimin e akneve dhe qetësimin e inflamimit.

Zgjidhni një xhel anti-akne që përmban vaj për të trajtuar lëkurën tuaj dhe së shpejti ju do të shihni skuqjen që zhduket dhe lëkura juaj do të duket shumë më e shëndetshme.

6. Bëni një dush

Shtoni 10-15 pika vajra esenciale sipas zgjedhjes suaj, 2 lugë mjaltë dhe 2 lugë vaji trupor.

Merrni një qese dushi dhe mbusheni me përzierjen.

Lëreni të tretet në ujë të ngrohtë për disa minuta dhe pastaj shtoni ujë me temperaturë normale dhe kënaquni.

7. Qëndroni larg sheqernave të përpunuar

Studiuesit tregojnë se abuzimi me sheqerin mund të shkaktojë rrudha, vija të imta dhe lëkurë të vrazhdë.

Mundohuni ta eliminoni sheqerin e përpunuar (p.sh. karamele, bukë të bardhë). Provoni fruta dhe manaferra në vend të tyre.

Kjo do të plotësojë dëshirën e organizmit për sheqerna dhe do të siguroja lëkurën tuaj me antioksidantë të shëndetshëm.