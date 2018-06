Të mësosh se si të ngasësh veturën nuk është një detyrë shumë e lehtë, edhe pse mund të dimë shumë për një temë të caktuar.

Nëse vetëm sa ke filluar. Atëherë të urojmë shumë suksese. Të gjitha ndryshimet e mëdha vijnë më hapin e parë. Lexoj këto këshilla, dhe mbushe vetën me vetëbesim.

Mos u huto

Mund të duket shumë gjë e mirë që të kesh një bisedë të mirë përderisa jeni duke vozitur, por lere këtë gjë për më vonë. Kur fillon të vozitësh, duhet që të gjitha shqisat e tua të jenë të drejtuara dhe të fokusuara në vozitje.

Mos u ndje për këtë arsye që nuk mund të bësh shumë bisedë përderisa je duke vozitur, por je në fazën e mësimit. Thuaju shokëve tu për mos të hutojnë, kërkoju ndjesë por nuk mund të koncentrohesh shumë në bisedat e tyre.

Mos mendo rreth shumë gjërave

Si në çdo aktivitet tjetër, mendja jote mund të luaj me ty. Koncentrohu në aksione, dhe jo në mendimet e tua. Do të shohësh se gjithçka do të shkoj më mirë.

Fillo me rrugë të shkurtëra dhe të njohura

Nëse ke dëshirë të mësosh gjithçka qysh në herën e parë, do të arrish vetëm që të e bindësh vetën që kurrë nuk do të arrish. Fillo me rrugë që njeh, dhe bëje këtë çdo ditë.

Kur të jesh i sigurt në këto pjesë, atëherë vazhdo në rrugë tjera. Kështu do të fitosh besim dhe do të e humbësh frikën.

Bëjë një rutinë

Të voziturit duhet të kthehet në një rutinë dhe në një zakon. Dhe çdo zakon ka nevojë për një muaj të ushtruarit për çdo ditë.

Bëj një rutinë që të ushtrosh, dhe dil çdo ditë. Ushtro për aq sa e ke menduar. Mbase një orë, mbase 15 minuta. Nuk është me rendësi se sa është, por duhet të e respektosh. Nëse mund të ushtrosh në një kohë kur nuk ka shumë vetura në rrugë.

Mos kërko shumë prej vetës

Me siguri do të dëgjosh shumë persona që do të flasin lidhur me atë se sa shpejtë kanë mësuar të vozisin. Mos i dëgjo. Ty do të marrë kohë sa do të marrë kohë, mos e gjyko vetën kur bën gabime, kjo është pjesë e të mësuarit.

Kontrolloj mendimet negative

Kjo është diçka që duhet të mësosh të e bësh në çdo pjesë të jetës tënde, dhe në temën e vozitjes posaçërisht.

Nëse nuk do që mendimet negative të mbizotërojnë në ty, frika do të rritet brenda teje. Me frikë nuk mund të arrish të mësosh se si të vozitësh.

Kur e ndjen se nuk e ke arritur, mendo se ku ke qenë më përpara, dhe ku je sot. Nuk ke arritur mjaft ? Kështu që mos e humb shpresën dhe vazhdo edhe më tutje,

Kërko njerëzit në të cilët ke besim

Gjëja më e rëndësishme është fillosh një etapë të re, është të rrethohesh me persona në të cilën beson.

Në rastet kur je duke mësuar të vozitësh veturën, duhet të kërkosh ndihmë tek ata persona që e ndjen vetën komod. Me të cilët nuk është se brengosesh nëse gabon.

Nëse i arrin të gjitha këto, gjithçka do të jetë më e lehtë.

Shpresojmë që mund të i marrësh këto këshilla. Të shkoftë mbarë!