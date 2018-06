Këngëtarja Era Istrefi është zëri i Kampionatit Botëror “Rusia 2018”.

Kënga mban titullin “Live it Up”, ndërsa Era e këndon bashkë me Will Smith dhe Nicky Jam.

Ka dy javë prej kur ky projekt është publikuar në kanalin YouTube i shoqëruar me videoklip dhe ka arritur të klikohet mbi 50 milionë herë.

Kënga dëgjohet në çdo ndeshje gjatë Kampionatit, ndërsa kjo konsiderohet arritje e madhe për Erën.

Kujtojmë që Era do të perforojmë live në finalen e Kampionatit Botëror, bashkë me Will Smith dhe Nicky Jam.