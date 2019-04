Moderatorja bukuroshe, Bora Zemani ka qenë gjithnjë në qendër të vëmendjes së mediave, sidomos për jetën private ku ndarja nga Vin Veli u komentua shumë.

Pas kësaj ndarjeje të ndodhur dy vite më parë, Bora ka rigjetur sërish dashurinë dhe po përflitet prej disa muajsh që ajo është në një lidhje me aktorin Donald Veshaj.

Madje “Panorama Plus” bën të ditur se Bora dhe Donaldi e kanë bërë lidhjen e tyre serioze.

Kujtojmë që Bora me dy aktorët binjakë, Donaldin dhe Romeon do vijnë me një emision të ri për të cilin kanë preferuar të mos zbulojnë shumë detaje.