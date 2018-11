Për të qenë i sinqertë, “konkurrenca” tashmë ka filluar shumë kohë para futjen e kamerave të dyfishta – ku lulëzoi me LG G5 dhe Huawei P9 / P9 Plus, dhe më pas miratuar nga marka të tjera (por ka pasur disa përpjekje edhe më herët) – pastaj me shtimin e një sensor të tretë, me shembuj të Huawei P20 Pro dhe të fundit të Mate 20 dhe Mate 20 Pro.

Ka nga ata që guxuan edhe më shumë: është rasti i Samsung, i cili në Galaxy A9 nuk donte të humbasë asgjë duke zgjedhur për një zgjidhje për 4 kamera.

Dhe çfarë duhet të themi rreth Nokia 9, pajisja ende në “limbo” të thashethemeve që e pikturojnë atë si “penta-cam” i parë i bërë ndonjëherë. Pra, pse të mos vendosni … 16?

Duket si një shaka, por për LG ajo nuk është.

Për të zbuluar ekzistencën e një patente në këtë kuptim është portali hollandez i zakonshëm Letsgodigital, i cili tregon detajet dhe vizatimet e një kamera shumë interesante dhe të veçantë.

Patentë, botuar nga USPTO, tregon një zgjidhje në 4×4 matricë me 16 objektiva pozicionuar në një sipërfaqe të lakuar në mënyrë që fotografitë mund të merren nga këndvështrime të ndryshme: sipas asaj që del nga dokumentacioni, në fakt, përdoruesit mund të zgjedhin cilin objektivë duan ose mund të vendosë gjithashtu të përdorë objektiva të shumëfishta në të njëjtën kohë për të mbledhur më shumë informacion.

Për momentin nuk dihet më shumë nga LG.