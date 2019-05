Engjëll Berisha është një sipërmarrës i anijeve që fitoi më shumë se 1 milion dollarë në shitje derisa ishte vetëm 15 vjeç.

Pa pasur nevojë të bënte një investim paraprak për inventarin e dyqaneve, Berisha ktheu një ëndërr të thjeshtë në të ardhura të cilat i kanë dhënë atij lirinë për të udhëtuar në botë dhe për të mësuar të tjerët që po luftojnë financiarisht në jetën e tyre, shkruan “ThriveGlobal”,

“Për gjashtë muajt e parë të udhëtimit tim unë rrija deri natën vonë deri në ora 2 – 3 të mëngjesit dhe unë pashë pak ose aspak. I thashë vetes se suksesi po vinte dhe isha i sigurt se kisha të drejtë.

Muajin e ardhshëm thashë këtë muaj do të jetë muaji ku unë do të gjej hapat e duhur. Kam investuar në dy mentorë të cilët më udhëzuan mua drejtë hapave të duhur.

Sa isha duke punuar shumë, puna e vështirë dhe puna e mençur u kombinuan dhe krijuan suksesin përfundimtar. Ju shikoni çdo miliarder, pothuajse të gjitha filluan nga asgjëja.

Mos harroni që do të shikoni prapa në këtë ditë dhe do i tregoni vetes se unë jam i kënaqur që kam punuar. Mos u ndalni.. Asnjëherë mos heqni dorë. Jepni çdo gjë dhe ju do të keni sukses”, ka rrëfyer Berisha.

Kur Berisha bëri mbi 100,000 dollarë fitim brenda dy viteve, ai e dinte që mund të ndihmonte të tjerët të bënin të njëjtën gjë.

Elementet thelbësore të suksesit të tij përfshijnë një strategji efektive të biznesit dhe shumë punë të vështirë.

Në kurset e tij, ai u mëson nxënësve të tij se si të krijojnë dyqanet Shopify, të krijojnë marrëdhënie me transportuesit e ligjshëm, të gjejnë produktet e duhura për të shitur në dyqane dhe të tërheqin një audiencë të synuar që është e interesuar në blerjen e këtyre produkteve.

Qindra sipërmarrës të motivuar tashmë kanë përfituar nga programet e tij. Çdokush që kërkon të lë punën e tyre nga 9 deri në 5 dhe të gjejë pavarësi financiare, me siguri do të jetë i interesuar në marrjen e këtij mësimi.

Berisha është madje në mes të krijimit të një organizate bamirëse për kancerin e të rinjve për të ndihmuar fëmijët që vuajnë nga kanceri.

Ai në mënyrë të qartë dëshiron të bëjë një ndikim pozitiv në të gjithë botën. Edhe nëse nuk jeni gati për të blerë kurse të tij, të paktën dëgjoni fjalimet e tij dhe mësoni historinë e tij.

Ju do të habiteni nga fakti se një adoleshent nga Kosova ishte në gjendje ta kthejë jetën e tij aq shpejt dhe të jetojë ëndrrën amerikane para 18 vjetorit të lindjes.