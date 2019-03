Çdo ditë, rreth 90,000 aeroplanë largohen drejt të gjitha drejtimeve të planetit.

Ne jemi mësuar tashmë të fluturojmë siç marrin një tren.

Dhe ende ka ende shumë klishe dhe mite rreth fluturimit dhe avionëve

Këtu janë 14 pyetje që ju bëni vetes sa herë që mbani rripin tuaj.

Nga vrima e vogël në dritare te dhomat e fshehta të stjuardesave…

1. Avionët janë të dizajnuar për t’u bërë ballë rrufeve

Rrufeja godet çdo aeroplan rregullisht, të paktën një herë në vit. Ose, me fjalë të tjera: çdo 1000 orë fluturimi. Megjithatë, aksidentet ndodhin rrallë.

Aksidenti më katastrofik daton në 1963 kur një Boeing 707 u godit nga vetëtimat dhe u rrëzua në Maryland (SHBA), ndërkohë që fluturonte nga Baltimore në Filadelfia duke i vrarë të gjithë, 81 veta në bord.

Në realitet, avioni ka një strukturë metalike, pak a shumë si makina jonë: rrjedhjet rrjedhin në sipërfaqen e avionit dhe nuk arrijnë në brendësi, duke vazhduar udhëtimin e saj në vakum. Për më tepër, sot të gjithë aeroplanët kanë një sistem mbrojtjeje që parandalon zjarret në tank.

2. Për çfarë shërben vrima në dritaret e aeroplanit?

Çdokush që ulet në vendin pranë dritares me siguri do të ketë vënë re një vrimë të vogël në fund të të gjitha portave të avionëve. Për çfarë është ajo?

Ajo quhet “vrimë e frymëmarrjes” dhe funksioni i saj është mjaft i rëndësishëm për sigurinë. Ta themi thjesht: shërben për të menaxhuar më mirë diferencën e presionit jashtë dhe brenda aeroplanit.

3. Në aeroplan nuk ka një vend më të sigurt se tjetri

Mangësitë me vendin e sigurt. Administrata Federale e Aviacionit (FAA), agjencia federale e aviacionit civil thotë se nuk ka vend më të sigurt se tjetri në rast të një rrëzimi të avionit.

Megjithatë, disa studime, duke përfshirë një nga revistat amerikane Time (e cila u analizua përmes regjistrit të aksidentit të aviacionit të 35 viteve të fundit), zbuloi se vendet më të sigurta janë vendet e mesme në rreshtat e pasme.

“Pasagjerët në anën e pasme të avionit kanë një shkallë të ulët të vdekshmërisë (32%) krahasuar me ato në mes (39%) ose para (38%)”.

Megjithatë, në rast aksidenti ka variabla të panumërta: prandaj është e pamundur të përcaktohet “vendi më i sigurt”.

4. Dhomat sekrete të stjuardesave

Disa aeroplanë (sidomos ato që udhëtojnë me fluturime të gjata, Boeing 777 dhe 787 Dreamliner) kanë “dhoma të paarritshme”, krevate të vërteta ku stjuardesat dhe kujdestarët “zhduken” për të pushuar ose për të fjetur.

Dhomat (nga 6 deri në 10 shtretër) janë përgjithësisht të arritshme nëpërmjet një shkalle të fshehur dhe janë të vendosura mbi kokat e udhëtarëve. Këtu ka edhe një zonë të vogël relaksimi me TV.

5. Pse dritat e kabinës ulen gjatë uljes së avionit?

Kur një avion ulet gjatë natës, anëtarët e ekuipazhit ulin dritat brenda kabinës.

Pse? Për një arsye sigurie. Në fakt, në rast të një evakuimi emergjent, sytë tanë do të ishin përshtatur tashmë në errësirë, kështu që ne do të ishim në gjendje të shohim më mirë sapo të jemi jashtë.

Në të njëjtën mënyrë, shoqëruesit e fluturimit ftojnë udhëtarët që të ngrenë perdet e dritareve gjatë ngritjes ose uljes për të siguruar që pasagjeri të jetë më i dukshëm në pjesën e jashtme në rast emergjence, aksidenti ose evakuimi.

Edhe përpjekjet e ndihmës mund të shikojnë brenda dhe të kuptojnë në këtë mënyrë çfarë po ndodh.

6. Ju nuk keni nevojë për të dy motorët për të fluturuar

Ideja e një motori që prishet gjatë fluturimit duket e frikshme, por çdo avion komercial me dy ose më shumë motorë mund të fluturojë edhe me një motor jo funksional, pra me 50%, 33%, 25% të fuqisë / në varësi të numrit të motorëve.

7. Pse ka tavëll në banjë?

Në aeroplanët është e ndaluar të pinë duhan, edhe fëmijët e dinë atë. Megjithatë, tualetet e shumë avionëve ende kanë tavëll.

Arsyeja? Linjat ajrore (dhe inxhinierët që e projektojnë avionin) janë të vetëdijshëm se – pavarësisht nga ndalimet e shumta – ka gjithmonë një duhanpirës që në një pikë të caktuar do të vendosë për të ndezur një cigare.

Ai do ta bëjë atë në këtë hapësirë relativisht të kufizuar si banjo, “në një vend të sigurt”. Dhe një tavëll këtu shërben pikërisht për këtë gjë.

Por mos harroni: pirja e duhanit në aeroplan mund të jetë shumë e shtrenjtë. Disa vjet më parë, një pasagjer në një fluturim Ryanair nga Bergamo në Alghero pa një gjobë prej 2.000 euro për shkeljen e nenit 1.213 të Kodit të Navigimit Ajror.

8. Ushqimi në aeroplanët është pa shije

Ushqimi në aeroplan ka një reputacion të keq. Por faji i kujt është? Nga ushqimi apo gjendja në të cilën ne gjejmë veten, kjo është një lartësi prej rreth 35 mijë metra në një mjedis nën presion?

Përgjigjja: nuk është domosdoshmërisht faji i pjatave. Presioni dhe lagështia e ulët (ajri riciklohet çdo pak minuta në kabinën) zbeh shijen e ushqimit dhe pijeve, duke ndryshuar gjithashtu ndjesinë e shijes.

Ajri shumë i thatë në bord bën që mukoza e hundës të thahet, thelbësore për të na ndihmuar të dallojmë aromat dhe parfumet dhe të kuptojmë shijet e ushqimit siç duhet.

Këshilla: Herën tjetër, kaloni vaktin dhe kërkoni një gotë me lëng domate.

9. Për ato maska të oksigjenit

Në hipotezën fatkeqe të humbjes së papritur të presionit në kabinë maskat e oksigjenit do të dalin automatikisht nga shtëpitë e tyre që ndodhen pak mbi kokat e pasagjerëve.

Ata duhet të vishen menjëherë dhe të kenë rreth 15 minuta oksigjen në dispozicion.

Duket një kohë tmerrësisht e shkurtër, por në realitet ajo duhet të jetë më shumë se e mjaftueshme.

Sidomos për pilotin që do të duhet të sjellë avionin në një lartësi më të ulët (nën 10.000 këmbë) ku është e mundur të marrësh frymë normalisht.

10. Cilat janë ato shtigje të bardha?

Shtigjet e bardha të lëshuara nga aeroplanët, të cilat nganjëherë mund të ndodhin të shohin duke ngritur sytë drejt qiellit, nuk janë gazra të shkarkuara.

Dhe as “prova e një komploti global”.

Emri i tyre teknik është “contrails”, pra contrails. Reaktorët lëshojnë avujt e ujit si pjesë e procesit të djegies.

Kur ky avull i nxehtë vjen në kontakt me ajrin e ftohtë të atmosferës së tokës, krijon ato linja të bardha.

11. Sa aeroplanë po fluturojnë tani?

Sipas një analize të bërë nga portali FlightAware, vitin e kaluar në qiellin e botës ka pasur – mesatarisht dhe në çdo kohë – një total prej 9,728 avionësh që mbanin 1,270,406 njerëz.

Dita më e “rëndë” për trafikun ajror ishte më 5 gusht 2016, me 12,856 aeroplanë që mbanin 1,590,929 njerëz.

12. Gjëja më e ndyrë që do të prekni në aeroplan

Tabela e shkëputur, e mbushur plot me “mikrobet fluturuese”. Edhe pse ato rafte që përdorim për të vendosur ushqim apo gjëra të tjera pastrohen pas çdo fluturimi, niveli i mikrobeve të gjetura është mjaft i lartë: ne jemi në rrezik të vijmë në kontakt me një mesatare prej 2,155 njësi për inç katror. Në krahasim: në banjë ka “vetëm” 265.

13. Kutia e zezë nuk është e zezë

Kutia e zezë e një aeroplani (“kutia e zezë”) regjistron bisedat midis pilotëve dhe fiton të dhënat teknike. Por nuk është e zezë: është portokalli.

Ndoshta kutitë e para të zeza të ngritura në avionë ishin të zeza apo të zeza në rast zjarri.

Pastaj ata filluan t’i bëjnë ato portokalli, me grupe reflektive për t’i bërë ato lehtësisht të gjurmueshme në rast aksidenti.

14. “Pilotët shërbehen me dy vakte të ndryshme”

Një meny tjetër është shërbyer në kabinën e pilotit në krahasim me pasagjerin. Pilotët dhe kopilotët nuk mund ta ndajnë atë që hanë. Arsyeja?

Në fakt, ushqimi i njërit prej tyre mund të ketë diçka të gabuar. Kjo është të paktën ajo që një mjek i fluturimit zbuloi në një diskutim (të nxehtë) të Reddit disa kohë më parë është titulluar: “Ju që punoni për linjat ajrore, cilat janë sekretet që udhëtarët nuk i dinë?” /Telegrafi/