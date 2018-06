Aktorët mund të bëjnë shumë për të marrë një rol: të ndryshojnë plotësisht imazhin e tyre, të rruajnë kokën, të ulin figurën e tyre, të fitojnë peshë dhe madje “të ndryshojnë” edhe gjininë e tyre.

Bright Side bëri një listë prej 14 filmash ku aktorët portretizuan me mjeshtëri njerëz të një gjinie të ndryshme.

Angelina Jolie në filmin “Salt”, 2010

Jolie luajti rolin e oficerit të CIA-s, Evelyn Salt, i dyshuar që punonte për shërbimin sekret inteligjent rus.

Sipas komplotit, oficeri femër duhet të transformohej në një njeri.

Angelina Jolie duhej të kalonte disa orë në dhomën e veshjes për të arritur një transformim të tillë të besueshëm.

Gael García Bernal në filmin “La mala educación”, 2004

Në këtë film dramatik nga një klasik i kinemasë spanjolle, Pedro Almodóvar, Gael García Bernal luan një transvestite.

Puna në imazhin e femrës u bë një eksperiencë e re në karrierën e Bernal.

Eddie Redmayne në filmin “The Danish Girl”, 2015

Drama zhvillohet në vitet 1920 dhe tregon historinë e artistit Einar Wegener, i cili paraqiti vetene tij si një grua.

Përfundimisht, Einar kuptoi se ai nuk dëshiron më të jetë njeri dhe vendos të nënshtrohet operacionin e parë të ndryshimit të seksit në botë.

Eddie Redmayne ishte i madh në të dyja role, dhe filmi rreth transgjinorit të parë të botës doli të jetë i fortë, filozofik dhe lirik.

Cillian Murphy në filmin “Breakfast on Pluto”, 2005

“Breakfast on Pluto” është një nga veprat më ikonike dhe komplekse në karrierën e Cillian Murphy.

Karakteri i aktorit shkon nga një adoleshent i androguar në një bjonde joshëse.

Adam Sandler në filmin “Jack & Jill”, 2011

Në komedinë Jack dhe Jill, Adam Sandler luajti një punonjës të një agjencie reklamash (Jack) si dhe motrën e tij të çmendur (Jill).

Jill vjen për të vizituar Jackin dhe e kthen jetën e tij me kokë poshtë.

Për rolin në këtë film, aktori mori dy shpërblime të Arta për “Raspberry” – rolin më të keq meshkuj dhe femra.

Elle Fanning në filmin “3 Generations”, 2015

Elle Fanning luajti një adoleshent të vendosur për të ndryshuar seksin.

Të afërmit me vajzën në film (Naomi Watts dhe Susan Sarandon) nuk mund të pranojnë që ajo ka vendosur të bëhet djalë.

Hilary Swank në filmin “Boys Don’t Cry”, 1999

“Boys Do not Cry” është një film dramatik i bazuar në ngjarje reale.

Karakteri i Hilary Swank u lind një grua, por u ndje si një burrë që nga mosha e hershme.

Në mënyrë që të mësoheshin me rolin, aktorja i priste flokët, punonte në trupin e saj për ta bërë atë të dukej më shumë si një burrë dhe madje jetoi në imazhin e një burri për një muaj. Swank mori një Oskar për këtë rol.

Robin Williams në filmin “Mrs. Doubtfire”, 1993

“Mrs. Doubtfire” është e njohur dhe e dashur nga shumë prej nesh.

Dhe imazhi i një gruaje të moshuar, të quajtur Znj Doubtfire, është luajtur nga karakteri Williams edhe brenda filmit, për t’u punësuar si dado nga ish-gruaja e tij për të parë fëmijët e tij çdo ditë.

Një film i tillë s’kishte se si të mos sillte buzëqeshje.

John Travolta në filmin “Hairspray”, 2007

Në “Hairspray”, John Travolta luan rolin e Edna Turnblad, e cila punon si një zonjë larjeje dhe nuk e ka lënë shtëpinë e saj për 10 vjet, duke u turpëruar për mbipeshën e saj.

Ishte tepër e papritur të shihnim Travoltën, i lidhur zakonisht me personazhet brutale, në një rol të tillë.

Amanda Bynes në filmin “She’s the Man”, 2006

Kjo komedi është një përshtatje e lirë e shfaqjes së “Nata e dymbëdhjetë”, dhe tregon se sa e vështirë është të jesh dy njerëz në të njëjtën kohë.

Amanda, e luajtur nga Viola dhe vëllai i saj binjak Sebastian.

Karakteri i Amandas, është i tillë që dëshiron t’i mësojë ish të dashurit të saj një mësim, dhe të provojë se futbolli nuk është vetëm një lojë.

Patrick Swayze në filmin “To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar”, 1995

Patrick Swayze mori Globin e Artë për aktorin më të mirë për filmin “To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar”.

Në këtë komedi, ai luajti rolin e zonjës Vida Boheme.

Tony Curtis dhe Jack në filmin “Lemmon Some Like it Hot”, 1959

Ky film i famshëm nuk ka nevojë për një përshkrim të komplotit.

Të gjithë donin aventurat e dy muzikantëve të humbur të detyruar të pretendonin se ishin gra, dhe Jack Lemmon mori një nominim për Oskar për rolin e tij në këtë film.

Dustin Hoffman në filmin “Tootsie”, 1982

Historia e një aktori të talentuar, i cili vendosi të luajë rolin e një femre, duke u kthyer në një grua me ndihmën e veshjeve dhe kozmetikës, është një tjetër film i preferuar i shumë gjeneratave.

Dustin Hoffman u nominua për një Oskar për aktorin më të mirë.