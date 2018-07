Elon Musk, CEO i SpaceX, Tesla dhe disa kompanive tjera gjigante, disi ia arrin të gjejë kohë të lexojë.

Musk ka thënë se leximi i librave të ndryshëm – duke filluar nga trilogjia trilluese e ‘Lord of the Rings’ e deri te librat më kompleks si ato për ndërtimin e raketave – janë kruciale për suksesin e tij.

BusinessInsider ka rishikuar intervistat e kaluara të Musk dhe historinë e rrjeteve sociale për ta krijuar një listë me 12 librat që ndërmarrësi miliarder mendon se gjithsecili duhet t’i lexojë.

Kjo është lista e plotë:

– “The Lord of the Rings” nga J.R.R Tolkien

– “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”, nga Douglas Adams

– “Benjamin Franklin: An American Life” nga Walter Isaacson

– “Structures: Or Why Things Don’t Fall Down” nga J.E. Gordon

– “Ignition: An Informal History of Liquid Rocket Propellants” nga John D. Clark

– “Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies” nga Nick Bostrom

– “Our Final Invention” nga James Barrat

– Triologjia “Foundation” nga Isaac Asimov

– “The Moon Is a Harsh Mistress” nga Robert Heinlein

– “Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence” nga Max Tegmark

– “Merchants of Doubt” nga Naomi Oreskes dhe Erik M. Conway

– ‘Einstein: His Life and Universe’ nga Walter Isaacson.