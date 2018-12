Shumë probleme, shumë mendime … mjaft më net të trazuara: ja disa këshilla të dobishme për të gjetur gjumin tuaj të humbur.

Festat po afrohen, por problemet nuk heqin dorë: kështu, përveç lodhjes së punës dhe një jete plot angazhime, shtohen edhe netët që duken si makth, ku drita e diellit nuk duket se do të vijë dhe kur bie alarmi, me ndihemi të lodhur edhe pa filluar dita.

Këtu është një udhëzues i dobishëm për të pushuar më mirë dhe për të arritur te festat e fundvitit me një mendje më të qetë dhe një rezervë të mirë energjie.

1. Takim në darkë: Të darkoni natën vonë absolutisht duhet shmangur.

Metabolizmi ynë ngadalësohet në fund të pasdites, kështu që është praktikë e mirë të mos shkoni të flini të rënduar nga vakti, kështu që lehtësoni tretjen, duke përshpejtuar orarin e darkës, e cila duhet të jetë ushqyese, por e lehtë.

2. Ushqimi i duhur: Supat janë të përsosura, sepse ato ju hidratojnë dhe ju ngopin me shije pa ju rënduar shumë , por mbi të gjitha ju ngrohin edhe nga brenda.

Pastaj nëse duam edhe ëmbëlsirë, ne mund të përgatisim mollët në furrë: me një spërkatje të kanellës ata do të jenë të shijshme dhe të lehta.

3. Përfitime rituale: Të kënaqeni në një banjë të nxehtë është një mënyrë e jashtëzakonshme për t’u kujdesur për veten dhe gjithashtu një kënaqësi që është e aftë menjë herë të na qetë sojë trupin dhe mendjen.

Këshilla e mençur? Hedhim në ujë disa pika vaj esencial: perfekt për lirimin e blloqeve të muskujve dhe lirimin e tensionit.

4. Dhjetë minuta në heshtje: Një dritë e butë, muzikë relaksuese dhe një pozicion komod: nuk duhet të mungojnë kë to gjë ra kur duhet të çlodhemi.

Frymëmarrja e thellë ndihmon të çlirohemi nga tensionet dhe të qartësojmë mendjen nga mendimet dhe emocionet.

Një çast i qetësisë së brendshme është i përsosur për të kaluar drejt gjumit të qetë.

5. Harrojeni teknologjinë: Më mirë i shmangni tabletat dhe kompjuterët gjatë orëve të mbrëmjes: ata tërheqin vëmendjen dhe na bëjnë që të kalojë koha e fjetjes.

Në fund të ditës ne preferojmë meloditë e ulëta ose zero, do të jetë me të vërtetë një ilaç për mendjen: meritojmë pak relaksim, nuk duhet ta harrojmë!

6. Buzëqeshni se ju kalon: Aromaterapia mund të jetë një ndihmë e madhe për të na dhënë një atmosferë qetësie dhe humor të mirë.

Le të përpiqemi me esencat e mandarinës dhe portokallit të ëmbël, të cilat sipas studimeve luftojnë stresin dhe nervozizmin duke nxitur qetësinë dhe gëzimin: le t’i vendosim në difuzor në pasditen e vonë , kështu që kur të futemi në shtëpi do të ndiejmë një aromë të veçantë dhe do të ndihemi te relaksuar.

7. Kënaqësitë dhe pasionet: Të kesh një hobi ul nivelin e stresit dhe ndihmon për t’u çlodhur: kjo është ajo që del nga hulumtimi, por edhe se sa mund të përjetojmë ne çdo herë që i kushtohemi diçkaje që na pëlqen dhe na argëton.

Në kuzhinë gjithçka është me vlerë, sepse na bën të ndjehemi mirë.

8. Për gjumë qetësues: Për të pushuar më mirë dhe për të siguruar një gjumë të thellë, duke e bërë më të lehtë zgjimin energjik, provoni përdorimin e vajit thelbësor të livandos.

Kundër dhimbjeve të qafës së mitrës dhe relaksimit të muskujve do të jetë e mjaftueshme për të shtuar disa pika vaj esencial në jastëk tonë: aq shumë parfum të pastër dhe të freskët, si dhe relaksim të garantuar.

9. Ritualet e natës së mirë: Një infuzion është perfekt si ritual para se të shkoni në shtrat.

Kamomili është i shkëlqyer për të na vënë në gjumë.

Këshilla e mençur? Hidhni disa pika çaji bimor në pambuk dhe vendoseni butësisht mbi qepalla: do të jenë një ilaç i vërtetë për t’u dhënë ndihmë syve të lodhur dhe të fryrë.

10. E mbyllim për bukuri: Oh mirë, se seksi është një qetësues i fuqishëm dhe një pilulë e pabesueshme e gjumit sigurisht që nuk është një mister.

Për shembull, për të garantuar një natë të qetë, ne mund të kemi një masazh të ndërsjellë me partnerin, ndoshta duke përdorur një vaj vegjetal dhe disa pika vaj esencial kamomili.

Përkëdheljet dhe përqafimet janë ideale për të hequr tensionet dhe për të na bërë të ndihemi të dëshiruar dhe të përkëdhelur: të dashur dhe të pamaskuar: më e mira për një natë të mbushur me ëndrra të bukura dhe një pushim manual.