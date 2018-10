Filloreta Raçi e njohur me emrin e artit, Fifi, falë talentit dhe punës së saj ka arritur të fitojë zemrat e publikut shqiptar.

Prej vitesh ajo është pjesë e tregut muzikor shqiptar dhe shumë nga këngët e saj janë kthyer në HIT-e tashmë.

E ftuar në “Prive” Fifi na ka zbuluar 10 fakte mbi jetën e saj që shumë prej nesh nuk i dinim më parë. Ndër faktet më interesante ishte ajo e deklaratës për këngëtaren Ronela Hajati.

Fifi tregoi se para se ta njihte e urrente sepse kishte dëgjuar fjalë të këqija për të, mirëpo pasi e njohu ndryshoi totalisht mendim.

“Nuk doja ta shihja me sy, më dukej si alien, por ajo është e mrekullueshme ju betohem. Kurrë s’ma merrte mendja që do ta bëja shoqe dhe shoqe të ngushtë” – u shpreh Fifi duke vijuar me komplimenta dhe me një këshillë për të gjithë ju: “Mos paragjykoni prej kopertinës se asnjëherë nuk i dihet se kush mund të jetë njeri i mirë apo i keq!”